Maaşlar yarın ödenecek 10 ile mobil şube kurulacak

Deprem bölgesine yardımlar kesintisiz sürerken finansal hizmetlerin ayağa kaldırılması için de bankalar, ilgili kurumlar, bakanlıklar seferber oldu. Vatandaşın nakit ihtiyacını karşılamak için geçici mobil şubeler kuruluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, deprem bölgelerindeki kamu kurumlarında görevli memur ve işçilere maaş ödemelerinin 11 Şubat'ta yapılacağını açıkladı.Bakanlık, aylıkları personel kanunlarına göre almakta olup Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde görev yapanlara, 15 Şubat 2023 tarihinde ödenmesi gereken tüm hak edişlerin hızlı bir şekilde ödeneceğini bildirdi. Daha sonra ödemelerin 11 Şubat'ta yapılacağı bildirildi.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati imzasıyla hazırlanan genelgede, kamu kuruluşlarında söz konusu illerde çalışan sözleşmeli personel, işçi ve diğer personel hakkında da aynı şekilde işlem yapılacakları belirtildi. Açıklamaya göre, aylıklar yasal kesintiler yapılmak suretiyle muhasebeleştirilecek. Banka hesaplarına aktarılan aylıkların ilgili bankalarca personele hızlıca ödenmesi sağlanacak. Aylıklardan yapılan kesintiler önceki aylarda olduğu gibi yasal süresinde gönderilecek.Bankalar bir yandan depremde zarar gören personele ulaşmaya çalışırken diğer yandan boşalan ATM'ler, yıkılan şubeler nedeniyle yaşanan nakit sıkıntısını çözmek için 10 ilde çalışma yürütüyor. Konteynerler içinde açılacak geçici şubelerle vatandaşın acil nakit ihtiyaçlarına yanıt verilecek.EMEKLİDEN sosyal desteğe ihtiyacı olan tüm vatandaşlara aylık, destek ödemesinde kolaylıklar sağlanacak. Mobil şubelere gidemeyecek durumda olan, 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı olan emekliler aylıklarını elden alabilecek. Sosyal destek ödemeleri 5-10 Şubat tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Bu süreci valilikler koordine edecek.