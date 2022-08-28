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Giriş Tarihi: 29.8.2022

Maden ihracatı rekora koşuyor

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Maden ihracatı rekora koşuyor
YENİ pazar arayışlarını sürdüren, mevcut pazarlara da katma değerli ürün ihraç eden maden sektörü bu yılın 6 ayında geçen yıla göre yüzde 19'luk artışla ihracatını 3.36 milyar dolara yükseltti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin yer altı zenginliği anlamında dünyanın önde gelen ülkelerinden olduğunu belirtti. Son yıllarda Türkiye ekonomisinin büyümesinde ihracatın lokomotif olduğunun altını çizen Bakan Dönmez, "Geçen yıl maden ihracatında cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştık. Bu yıl da veriler gösteriyor ki yeni bir rekor geliyor" dedi. Yer altı zenginliğinin doğaya ve çevreye zarar vermeden ekonomiye kazandırmak için çalıştıklarını vurgulayan Dönmez, "Her zaman söylediğimiz gibi. Ne çevremizden vazgeçeriz ne de madenlerimizden" diye konuştu.
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Maden ihracatı rekora koşuyor
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