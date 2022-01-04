Maden ihracatında Cumhuriyet tarihi rekoru

ENERJİ
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, maden ihracatının geçen yıl, 2020'ye göre yüzde 40 arttığını belirterek, "Geçen yıl Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 5 milyar 930 milyon dolarlık maden ihracatı yapıldı" dedi. Dönmez, 2021 Maden İhracatı Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2021 yılında altında 7.6 milyar dolarlık ihracat, 5.6 milyar dolarlık ithalat yapıldığını vurgulayarak, 2009'da 11 milyar lira olan madencilik sektörünün gayrisafi yurt içi hasılaya katkısının 2020 yılında yaklaşık 6 kat artarak 59.2 milyar liraya yükseldiğine dikkati çekti. Maden ihracatının 2000 yılında 565 milyon dolar olduğunu anımsatan Dönmez, "20 yılda 10 kattan fazla bir artış yakaladık. 2020'deki 4 milyar 270 milyon dolarlık maden ihracatımızla kıyasladığımızda ise yıllık bazda yüzde 40'lık bir artış yakaladık" diye konuştu.
ÇİN İLK SIRADA
Dönmez, geçen yıl, maden ihracatında ilk 10 içerisinde Çin, ABD
, İspanya
, Bulgaristan
, Belçika
, İtalya
, Hindistan, İsveç, Almanya, Fransa'nın olduğunu, bu yıl Endonezya, Özbekistan, Hong Kong, Arnavutluk ve Sırbistan'ın da listeye eklendiğini bildirdi. Bakan Dönmez, en yoğun ihracatın yapıldığı ülkeler arasında yüzde 28 ile Çin'in ilk sırada geldiğini kaydetti.