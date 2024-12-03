Maden izinlerini hızlandıralım

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Mehmet Yılmaz, son 10 yılda madencilik arama ruhsat sayısının 40 binden 5 bine gerilediğini belirterek "Yeşil dönüşümle madenciliğe olan ihtiyaç 9 kat artacak. Türkiye daha fazla üretmek zorunda" dedi. Yılmaz "Fosil yakıtlardan uzaklaşalım, daha fazla yenilenebilir enerji kullanalım ve daha fazla batarya üretelim, elektriği depolayalım, güneş panelleri ve rüzgar santralleri üretelim ve böylelikle fosil yakıtlardan uzaklaşalım diyoruz. Bunun bugünkü tespitle anlamı 9 kat daha fazla madencilik demek. Daha fazla lityum, kobalt, nikel, bakır, hatta altın bile daha fazla üretilmek zorunda" diye konuştu. Maden sektörünün yeni bir düzenleme beklentisi bulunduğunu dile getiren Yılmaz, taleplerinin madencilik izinlerinin hızlandırılması ve maden üretiminin artırılması için yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi olduğunu aktardı.Yılmaz, bor madeni ile ilgili olarak da uç ürüne dönüştürülebilmesi halinde Türkiye'nin dünyada söz sahibi olabileceğini aktardı. Türkiye'nin borda dünya rezervlerinin yaklaşık yüzde 70'ine sahip olduğuna işaret eden Yılmaz, "Borda cevher veya ara ürün halinde satmak yerine uç ürünü üretebilirsek, muazzam bir katma değer yaratırız. Bir ton ham bor 300-500 dolar değerinde. Bunu ara ürüne çevirirseniz, bir ton ara ürüne dönüşmüş borun fiyatı 4 bin dolara kadar çıkıyor. Cam teknolojisini, zırh teknolojisini bu ülkede yaparsanız, bir ton ham borun 300- 500 dolar olan değeri, bir tonda 500 bin dolara kadar çıkıyor" ifadelerini kullandı. Madencilik sektörünün Türkiye ekonomisine katkıları ve toplumsal kalkınmadaki pozitif etkilerinden çok zaman zaman üzücü kazalarla gündeme geldiğini de aktaran Yılmaz, her kazanın önlenebileceğini ifade etti. Yılmaz, "Madencilikte sıfır kaza hedefine ulaşabilmek için öncelikle iş güvenliği kültürünü köklü bir şekilde değiştirmemiz gerekiyor. Kazaların önlenmesinde sadece kuralların ve prosedürlerin geliştirilmesiyle olmuyor, aynı zamanda çalışanların güvenlik bilincinin de sürekli olarak güçlendirilmesi gerekiyor." değerlendirmesini yaptı. Geçen yıl altın ithalatına 31 milyar dolar verildiğini dile getiren Mehmet Yılmaz, ihracatın 12 milyar dolar, bu alandaki ticaret açığının 19 milyar dolar seviyesinde olduğunu da sözlerine ekledi.Yılmaz, madencilik sektörünün kendi kendini denetleyecek bağımsız denetim mekanizmalarını oluşturması gerektiğini söyledi. Bazı ülkelerin "Sürdürülebilir Madencilik İlkeleri" diye adlandırdığı ilkelere göre hareket ettiğini böylelikle iş kazalarını azalttıklarını ifade eden Yılmaz, "Madencilik sektöründe madenciliğin tüm aşamaları için denetim standartlarını net şekilde ortaya koymamız lazım" diye konuştu.