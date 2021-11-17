Maden sahaları uç ürün üretimi şartıyla ihale edilecek

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Şırnak, Hakkari, Van, Siirt, Diyarbakır ve Elazığ sınırları içerisinde yer alan, 4'üncü grup kurşun, çinko, bakır maden sahası ve 2'inci grup maden sahasından oluşan 2 maden sahası, ara veya uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartıyla ihaleye çıkarıldı.

İhale edilecek sahalara ilişkin bilgiler, 17 Kasım'dan itibaren MAPEG'in internet adresinde ilan edilecek ve sahalara tek teklif alınacak. İlanda, tesis şartlı olarak ihalesi yapılacak sahaların ihale şartnamesi, koordinat bilgisi, alanı ve ihale tarihi de yer alacak.

Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte saat 09.00 ile 09.30 arasında MAPEG Asma Kat Opal Salonu'nda ihale komisyonuna doğrudan yapılacak. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

Kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacak ihaleye katılabilmek için gereken teminat tutarı, sahanın şartnamesinde belirtilen taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin yüzde 20'sinden az olamayacak.

KIRŞEHİR'DE JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEK

Kırşehir'de de bir jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihaleye çıkarıldı.

Kırşehir İl Özel İdaresinin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kırşehir'in Merkez ilçesindeki Sevdiğin köyü mevkisinde bulunan 1121,57 hektarlık saha, açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Muhammen bedeli 41 bin 866 lira ve geçici teminat bedeli 1255 lira olarak belirlenen arama sahası ihalesi, 16 Aralık Perşembe günü saat 10.15'te Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.

İstekliler tekliflerini, ihale gün ve saatine kadar iletebilecek.