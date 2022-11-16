Madenci ailelerine aylık bağlanıyor

Enerjive Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Taşkömürü İşletmesi'nde meydana gelen ve 42 kişinin hayatını kaybettiği kazada ihmali bulunan kim varsa gereğinin yapılacağını söyledi. Dönmez, kazada hayatını kaybeden madenci ailelerinin mağdur edilmeyeceğini belirterek, "Sigortalıya ilişkin şartlar aranmaksızın hak sahiplerine aylık bağlanacak" dedi.TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçe görüşmeleri üzerinde konuşan Dönmez, Avrupa'nın bu kışı nasıl atlatacağını bilmediği bir ortamda Türkiye'nin doğalgaza erişimde hiçbir sıkıntı yaşamayacağını belirterek, "Boru hatlarımız, LNG ve FSRU tesislerimiz ve yer altı doğalgaz depolama tesislerimiz sayesinde, farklı kaynaklardan istediğimiz zamanda ve miktarda doğal gaz temin etme esnekliğine sahip olduğumuzdan arz güvenliği noktasında bu kışı sıkıntı yaşamadan geçireceğiz" dedi.Hem Karadeniz'de hem de Akdeniz'de arama çalışmalarının devam ettiğini belirten Dönmez, "2022'de 150 kuyunun sondajının tamamlanmasını hedefliyoruz. Karada son 3 yılda 223 milyon varil petrol eşdeğeri yeni rezerv bulduk. Çukurova petrol sahasında rezerv değeri yaklaşık 800 milyon dolar olan petrol keşfini gerçekleştirdik" dedi.Dönmez, "Trakya'da kurmayı planladığımız doğalgaz ticaret merkezi için izlenecek yol haritasını da yıl sonuna kadar netleştireceğiz" diye konuştu.