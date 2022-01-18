Madenciler, pandemiye rağmen kömür üretimini artırdı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden ocaklarında, pandemiye rağmen 2020 yılına göre 2021 de 153 bin 260 ton artışla 870 bin 18 ton satılabilir kömür üretimi gerçekleştirildi. Kurumda, 2021 yılında KDV dahil 495 milyon lira tutarında 836 bin 795 ton kömür satıldı.

Derlenen bilgilere göre, kuruma bağlı müessese müdürlüklerinden Kozlu, Üzülmez, Karadon, Armutçuk ve Amasra'daki maden ocaklarında, 2021 yılında yer altından 275 ve yer üstünden 51 olarak 326 işçi emekliye ayrıldı, aynı yıl yaşanan kazalarda da 1 işçi öldü, 2 bin 960 işçi yaralandı. Kurumdan emekliye ayrılanların ardından yer altında 6 bin 78 ve yer üstünde 1351 çalışanla birlikte toplamda 7 bin 429 işçi istihdam ediliyor.

TTK'da 2012-2021 yılları itibariyle 10 yılda, 9 milyon 816 bin 988 ton satılabilir kömür üretildi, söz konusu yıllarda en fazla satılabilir üretim 2012 de 1 milyon 457 bin 104 ton, en az üretim 2018 de 686 bin 142 ton oldu. Aynı dönemlerde yaşanan kazalarda da 26 işçi yaşamını yitirdi, 24 bin 831 işçi yaralandı.

Bu arada dünyada da olduğu gibi Türkiye'de yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamalarının yanı sıra alınan tedbirlerden dolayı geçen yıl taş kömürü üretiminde düşüş görülmedi.

Verilerde, 1 Nisan 1924 tarihinde Cumhuriyet sonrası kurulan ilk il Zonguldak'ta, kömür işletmeciliğine başlandığı 1848'den bugüne kadar TTK'nın yanı sıra daha sonraları özel firmaların da açtıkları galerilerde kömür üretimi yapılıyor. Madencilikte 1940-1990'lı yıllarda 30-43 bin civarında işçinin çalıştığı kurumda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kayıtlarında da yer alan TTK havzasında bulunan satılabilir 1 milyar 517 milyon ton taşkömürü rezervi mevcut.

"ÜLKEMİZİN SANAYİLEŞMESİNE EN BÜYÜK KATKIYI VERİYORLAR"

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, "Ülkemizin sanayileşmesine en büyük katkıyı maden işçileri vermiştir, vermeye de devam etmektedir" dedi.

Yeşil, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın çalışma raporunda, Zonguldak havzasındaki yer altında 1 milyar 517 milyon ton civarında satılabilir taş kömürü rezervinin olduğunun yer aldığını söyledi.

TAŞKÖMÜRÜ ÜRETİMİ

TTK'da 2012-2021 yılları itibariyle kömür üretimi tüvenan ve satılabilir olarak şöyle:

YIL TÜVENAN SATILABİLİR

2012 2.441.270 1.457.104

2013 2.190.837 1.369.922

2014 2.083.643 1.300.154

2015 1.585.275 948.573

2016 1.496.223 911.002

2017 1.332.165 823.042

2018 1.205.240 686.142

2019 1.323.971 734.316

2020 1.248.587 716.758

2021 1.351.803 870.018

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