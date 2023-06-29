Madende 6.5 milyar $’lık rekor

Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde hazırladığı enerjinin yol haritası olan "Milli Enerji ve Maden Politikası" ile enerjide Türkiye her alanda çağ atladı.Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu güçte dünyada 12'nci, Avrupa'da ise 5'inci sıraya yükseldi. Karada ve denizlerde sürdürülen petrol arama faaliyetleri neticesinde, ham petrol üretimi son 5 yılda yüzde 40.4 oranında artışla 2022'de 3.58 milyon ton seviyesine ulaştı.2002 yılında 680 milyon dolar olan maden ihracatı 2022 yılında Cumhuriyet tarihi rekoru kırılarak 6 milyar 469 milyon dolara ulaşırken, 2022 yılındaki maden ihracatı 2021 yılına göre yaklaşık yüzde 9 artış gösterdi. Diğer taraftan 2022 yılındaki maden ihracatı 2002 yılına göre ise yaklaşık 9.5 kat arttı.