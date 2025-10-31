Madenlerde çantacıların kökü kazınacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, madencilik sektörüne karşı köklü değişiklikler yaparken ruhsat alıp bunu yatırıma dönüştürmeyen "çantacı" olarak tabir edilen kişi ve şirketlere yönelik de yaptırımlar getirdi. Yatırım programının iki yıl üst üste yüzde 50'nin altında gerçekleştirilmesi durumunda teminat gelir kaydedilip ruhsat iptal edilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişiklikleri ile madencilik sektöründe hem devlet gelirinin artırılması hem de ruhsatların daha hızlı yatırıma dönüştürülmesi hedefleniyor.

DEVLET HAKKI ARTIRILDI

Yönetmelik kapsamında işletme iznine sahip ruhsatlardan her yıl alınan asgari devlet hakkında artış yapıldı. Buna göre devlet hakkı, işletme ruhsat bedelinin yüzde 50 fazlası kadar alınacak. Daha önce işletme ruhsat bedeli kadar alınan devlet hakkı, yeni düzenlemeyle bir buçuk katına çıkmış oldu. Üretim değerinin devlet hakkından az olması durumunda bile işletme ruhsat bedelinin yüzde 50 fazlasını ödeyecek. Birleştirilen ruhsatlarda da yıllık işletme ruhsat bedellerinin yüzde 50 fazlasının toplamı esas alınacak. Düzenleme, tüm işletme ruhsatlarını kapsıyor. Yönetmelik değişikliğiyle ruhsat bedelinin dağılımında da önemli değişiklik yapıldı. Daha önce yüzde 50'si hazineye, yüzde 30'u mülk sahibine, yüzde 20'si çevre ile uyum planı teminatı olarak ayrılan bedel yapısı değişti. Yeni düzenlemede teminat oranı yüzde 70'e yükseltilirken, çevre ile uyum planı ifadesi kaldırılarak rehabilitasyon bedeli kavramı getirildi. Bu bedel, maden sahalarının işletme sonrası rehabilitasyonu için ayrılacak. Yönetmelik, işletme ruhsatı süre uzatımlarına da yeni koşullar getirdi. Kamu kurum ve kuruluşlarının dışındaki ruhsat sahipleri, süre uzatımı alabilmek için işletme projesinde beyan edilen toplam üretimin en az yüzde 15'ini gerçekleştirmek zorunda olacak. Bu şartı sağlayamayanların ruhsat süreleri uzatılmayacak.

AKKUYU TARİHİ DÖNÜM NOKTASI OLACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin doğalgazda yürüttüğü ortaklıklar ve TürkAkım, TANAP gibi projelerle enerji merkezi haline geldiğini belirterek, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinin 2026'da elektrik üretimine başlaması planlanıyor ve bu enerji çeşitlendirme yolculuğumuzda tarihi bir dönüm noktası olacak" dedi. İstanbul'da düzenlenen 18. Verona Avrasya Ekonomi Forumu'nda konuşan Bayraktar, Türkiye'nin coğrafi, ekonomik ve siyasi açıdan kıtaların kesişme noktasında bulunduğuna işaret ederek, "Bu konum, Türkiye'ye bölgesel ve küresel işbirliğinin ağırlık merkezi olarak doğal bir avantaj sağlıyor. Küresel belirsizlik karşısında Türkiye'nin stratejisi çok net, esnek, ileriye dönük ve çeşitlendirilmiştir" diye konuştu. Bakan Bayraktar, Türkiye'nin ekonomik büyüme ve stratejik vizyonunun merkezinde enerjinin yer aldığını belirterek, şöyle devam etti: "Amacımız, sıfır emisyona dönüşüm sürecimizde güvenli, güvenilir ve uygun fiyatlı enerji sağlamak. Türkiye'nin toplam kurulu güç kapasitesi şu anda 121 gigavatı aşıyor ve bunun yüzde 60'ından fazlası yenilenebilir enerji kaynaklarından geliyor. Bu oran, Türkiye'yi bölgedeki liderler arasına sokuyor. Türkiye'de rüzgâr, güneş, jeotermal ve biyokütle projelerine yerli ve yabancı yatırımlar sürüyor. Aynı zamanda, artan talebimizi karşılamak için temiz, güvenilir ve baz yük elektrik enerjisi sağlamada hayati rol oynayacak nükleer enerji alanında da kararlı adımlar atıyoruz."