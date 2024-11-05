Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Mahkeme, İBB’nin ‘keyfi davrandığına’ hükmetti
Giriş Tarihi: 5.11.2024 10:33

Mahkeme, İBB’nin ‘keyfi davrandığına’ hükmetti

Martı’nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne sebepsiz yere verilmeyen e-ulaşım lisansı ile ilgili açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme, kararı Martı lehine verdi.

Mahkeme, İBB’nin ‘keyfi davrandığına’ hükmetti

Martı'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul 7. İdare Mahkemesi, davaya ilişkin kararında İBB'nin keyfi davranamayacağına ve e-ulaşım lisansının şartlarını sağlamış olmasına rağmen lisans vermekten kaçınamayacağına hükmetti. Dava sonucunda ''Martı'ya lisans verilmiş kabul edilmesi'' mahkemece karara bağlandı.

Dava sonucunu "Müjde, kazandık" başlığıyla duyuran Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, ''Saraçhane'de Martı'nın yüzüne kapanan kapılar mahkemede açıldı. İBB'nin 1 yıl boyunca sebepsiz yere bize vermediği e-Ulaşım Lisansı için dava açmıştık. İstanbul 7. İdare Mahkemesi "İBB'nin Martı'ya lisans vermemesi hukuka aykırıdır. Martı TAG artık lisanslı şekilde e-ulaşım hizmeti verecek, hayırlı olsun'' dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mahkeme, İBB’nin ‘keyfi davrandığına’ hükmetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA