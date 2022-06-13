MAKİM Makina halka arz sonuçları açıklandı! MAKİM Makina borsada ne zaman işlem görecek?"

MAKİM Makina halka arz sonuçları, geçtiğimiz hafta talep toplama sürecini gerçekleştiren şirkete yatırım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından gündeme taşınıyor. Şirketin halka arzında hisse başına 8,80 TL'den 18 milyon adet hisse satılırken, halka arz büyüklüğü 158,4 milyon TL oldu. Hal böyleyken "MAKİM Makina halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte MAKİM Makina halka arz sonuçları ve gelişmelerin detayları…
MAKİM MAKİNA HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ HİSSE BAŞINA 8,80 TL'DEN 158,4 MİLYON TL OLDU
Makim Makina Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzında hisse başına 8,80 TL'den 18 milyon adet hisse satılırken, halka arz büyüklüğü 158,4 milyon TL oldu.
İşleme aracılık eden Halk Yatırım Menkul Değerler tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre, halka arz edilen hisselerin %50'si yurt içi bireysel, %50'si yurt içi kurumsal yatırımcıya dağıtıldı
MAKİM MAKİNA HALKA ARZ NE ZAMAN?
Makim Makine, 9-10 Haziran tarihlerinde 8,80 TL fiyattan sabit fiyat yöntemiyle, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Halk Yatırım) liderliğindeki konsorsiyum aracılığı ile talep topladı.