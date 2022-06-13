MAKİM Makina halka arz sonuçları açıklandı! MAKİM Makina borsada ne zaman işlem görecek?"

MAKİM Makina halka arz sonuçları, geçtiğimiz hafta talep toplama sürecini gerçekleştiren şirkete yatırım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından gündeme taşınıyor. Şirketin halka arzında hisse başına 8,80 TL'den 18 milyon adet hisse satılırken, halka arz büyüklüğü 158,4 milyon TL oldu. Hal böyleyken "MAKİM Makina halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte MAKİM Makina halka arz sonuçları ve gelişmelerin detayları…