Makine ihracatı 16,1 milyar doları aştı

Temmuzda düşüş yaşanan Almanya'ya gerçekleştirilen makine ihracatı ağustosta yeniden yükselirken, geride kalan 8 ay göz önüne alındığında Almanya ve ABD'ye yapılan toplam makine ihracatı 3 milyar dolara ulaştı.

Türkiye'nin makine ihracatında rekor kırmaya devam eden ve yüzde 28,2 artış yaşanan Rusya, yıl bitmeden Birleşik Krallık ve Fransa'yı geçerek Türkiye'den en çok makine ithal eden ülkeler arasında dördüncülüğe yerleşeceğinin işaretini verdi.

"ENERJİDE DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRMAK ZORUNDAYIZ"

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, AA muhabirine verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, hayatın hemen her alanında enerji sıkıntısı ile karşı karşıya kalan Avrupa ülkelerinin, Türkiye'nin üretim altyapısından ve rekabetçi fiyatlarından yararlanmak istemesinin doğal olduğunu söyledi.

Enerjinin sadece Avrupa'nın değil tüm dünyanın sorunu olduğunu ve ucuz olmadığını dile getiren Karavelioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Enerjinin ülkemizde ciddi oranlarda sübvanse edilmesinden memnuniyet duyarken, bu durumun ne kadar süre daha ve ne pahasına sürdürülebileceğini göz ardı edemeyiz. Enerji bedellerinin gerçek seviyelerine yaklaştığı bir durumda rekabetçi kalamayacak sektörlerdeki dönüşümü hızlandırmak, yatırım ihtiyaçlarını hızla karşılamak zorundayız."