Makine ihracatı rekora gidiyor

AVRUPA Yeşil Mutabakatı ile gündeme gelen tüm mekanizma ve düzenlemelerin AB'nin kendi rekabetçiliğini korumak için aldığı önlemler olarak önlerine gelmeye başladığını belirten Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, "Yeşil Dönüşüm başlığı altında AB komisyon ve gruplarında birçok yeni düzenleme hazırlanıyor. AB Makine Yönetmeliği'nin de revize edilerek yakın tarihte yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bölgede görevli temsilcilerimiz yeni bir yönetmelik ve direktifler tsunamisi ile karşı karşıya kalacağımız konusunda bizi uyarıyor" dedi.Türkiye'nin makine ihracatı yılın ilk 5 ayının sonunda, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 8.3 artarak 10.1 milyar dolar oldu. Türkiye'nin mayıs ayında AB genelinde en fazla ihracat yaptığı ülkeler sırasıyla Almanya, İtalya ve Fransa oldu. İthal edilen enerji ürünleri maliyetindeki hızlı artış sebebiyle dış ticaret açığı vermeye başlayan AB'nin Türkiye'den makine ithalatı, pandeminin ilk döneminden bu yana ilk defa mayıs ayında düştü. AB ile ticari ilişkilerinde uzun vadeli bir iş birliği stratejisi geliştirmeye odaklandıklarını ve bölgedeki her adımı dikkatle mercek altına aldıklarını belirten Kutlu Karavelioğlu konu ile ilgili şu değerlendirmede bulundu: "Karbon salımını nötrlemek hedefli AB Yeşil Mutabakat metninin ülkemizde en fazla Sınırda Karbon Düzenlenmesi ve Emisyon Ticaret Sistemi mekanizmaları ile tartışılmasının sebebi, bunların ihracatımızı direkt ilgilendiren konular olmasıdır. Yeşil Dönüşüm başlığı altında AB komisyon ve gruplarında birçok yeni düzenleme hazırlanıyor. Her yerde sınıflandırılmış makinelerin emniyet yönetmeliği olan AB Makine Direktifi'nin de revize edilerek yakın tarihte yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bölgedeki görevli danışmanlarımız ile Avrupa makine ve teknoloji federasyonlarında ülkemizi temsil eden meslektaşlarımız yeni bir yönetmelik ve direktifler tsunamisi ile karşı karşıya kalacağımız konusunda bizi uyarıyor."