20,1’lik artış! Makine sektöründen rekor ihracat

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) verilerine göre, geçen yıl yüzde 9,6 artışla 25,3 milyar dolarlık ihracata ulaşan ve tüm zamanların rekorunu kıran makine sektörü, 2023'e de rekorla başladı.

Türkiye'nin makine ihracatı ocaktan geçen yılın aynı dönemine göre miktar olarak yüzde 3, değer olarak yüzde 20,1 arttı. Geçen ay ihracat tutarı 2,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

En çok ihracat yapılan pazar yüzde 22,6 artışın yaşandığı ve 273 milyon dolarlık rakama ulaşılan Almanya oldu. Almanya'yı 165 milyon dolarla Rusya, 117 milyon dolarla ABD izledi. İhracat artışı Rusya'da yüzde 210, ABD'de yüzde 29,9 olarak gerçekleşti.

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ocak ayını önemli bir artışla geride bırakan sektörün, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde görev üstlenmek için de seferber olduğunu söyledi.

Depremin hemen ardından enkaz altından kurtarma faaliyetlerine katkı sağlamak üzere; inşaat ve madencilik makineleri alanındaki işletmeler başta olmak üzere, firmaların hızla harekete geçtiğini kaydeden Karavelioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Depremin ilk anından itibaren mobil vinçler gibi kaldırma makinelerine, kazıcı ve yükleyici gibi iş makinelerine, jeneratörler gibi elektrik makinelerine yoğun ihtiyaç hasıl oldu. Bu makineler her ilimizde, başta inşaat müteahhitleri ve madencilerimiz, kiralama kuruluşlarımız, resmi kurumlarımızın teşkilatları ve belediyelerimiz olmak üzere çok sayıda kullanıcımızın envanterinde büyük miktarlarda yer almakla birlikte, ilk anda, gerek felaketin yıkıcılığı ve yaygınlığı gerekse makinelerin ve operatörlerinin büyük kısmının iş göremez hale gelmeleri nedeniyle yetersiz kaldı. Bu büyük felaket karşısında, hiçbir surette yeterli olamayacaklarını da bugün, enkaz başında sayıları 12 bini aşmış iş makinesinin çalışıyor olmasından anlıyoruz."

"İHRACATÇILARIMIZ SEVKE HAZIR BÜTÜN MAKİNELERİNİ SAHAYA GÖNDERDİ"

Kutlu Karavelioğlu, afet kurtarma çalışmalarına katkı vermek üzere; Türkiye genelinde önde gelen ihracatçıların sevke hazır bütün makinelerini sahaya gönderdiğini, bunun yanında servis ve bakım onarım kadrolarının da hemen tamamını görevlendirdiğini söyledi.

Türkiye Makina Federasyonu ile Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER), İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İSDER), Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) gibi üyelerinin mevcut imkanlarını sahaya yansıtmaları için yoğun uğraş veren bütün derneklere müteşekkir olduklarını dile getiren Karavelioğlu, "Bundan sonraki süreçte odağımızda depremzedelerin barınma ve altyapı ihtiyaçları olacaktır." dedi.

"ÖNCELİKLİ GÜNDEMİMİZ BÖLGENİN İHTİYAÇLARIDIR"

MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, makinecilerin kamu ve STK'lar ile koordineli bir şekilde insani yardımlarını sürdürdüğünü belirterek, şu an acil gündem olarak bölge halkının ihtiyaçlarını öncelediklerini söyledi.

Bu zorlu süreçte enerji, su, kanalizasyon ve soğuk zincir gibi altyapı hizmetlerinin kesintiye uğramaması için büyük önem taşıyan makine sektörünün, sivil savunma faslındaki öneminin de yeniden anlaşıldığını dile getiren Karavelioğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Yurdun dört bir yanından ihtiyaç malzemeleri bölgeye akarken, firmalarımız ısıtıcı, tuvalet, su deposu, mobil mutfak gibi ürünleri hızlıca imal edip bölgeye ulaştırma gayretinde oldu. Birçok imalatçımız kapasitelerinin bir kısmını konteyner üretimine ayırdı. Üyelerimiz, geçici kentlerin bütün ihtiyaçlarında olduğu gibi, kısmen veya tamamen yenilenecek yerleşim yerlerinin pompa istasyonları, içme suyu ve kanalizasyon hatları gibi altyapı gereksinimlerinin sağlanması konusundaki çalışmalarını da sürdürüyor.

Makine İhracatçıları Birliği olarak, sektörün bütün örgütleri gibi, enkaz kaldırma ve inşaat çalışmalarının hızlı yürütüleceği bundan sonraki süreçte bölgenin başlıca ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Uluslararası dayanışma sağlamak ve insani yardımlarını ülkemize ulaştırmak isteyen yabancı dostlarımız için de yol gösterici olmayı sürdüreceğiz."

"BÖLGEDEKİ İŞLETMELERİMİZ KISA ZAMANDA YENİDEN FAALİYETE BAŞLAYACAK"

Kutlu Karavelioğlu, ocakta serbest bölgeler dahil 2,1 milyar dolar ihracata imza atan makine sektöründe depremden etkilenen 10 ilin toplam payının yüzde 3 civarında olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bölgede yer alan 2 bin 700'den fazla makine imalatçısının büyük ölçüde çelik binalarda çalışıyor olmaları, makine ve tesis hasarını en az seviyeye indirmiş olmakla birlikte çalışanlar için durum zorlu. Bölgenin ihracatının yarıdan fazlasını yapan Gaziantep ve Adana'da üretimi aksatacak meseleler öne çıkmıyor olsa da, üçüncü sıradaki Hatay'da sorunlar büyük ve personel kaybı had safhada.

Sadece makine değil, bütün sektörlerin endişesi kadrolarının yaşam gereksinimlerinin acilen giderilmesi. Nakdi, ayni bütün yardımların nihai hedefi yaraların sarılarak insanların kentsiz, kentlerin insansız kalmaması. Makine imalatı için büyük önem taşıyan demir-çelik sektöründeki işletmelerin de kısa süre içinde eski kapasitesine döneceğini öngörüyoruz."

Karavelioğlu, zarar gören yapıların yeniden inşası ve acıların hafiflemesi zaman alacaktır fakat sınai işletmelerin olabildiğince çabuk faaliyete başlamasının bölgenin ekonomik sürdürülebilirliğine büyük katkı sağlayacağını bildirdi.

Kutlu Karavelioğlu, Türkiye'nin tehditleri savuşturma gücü ve teknolojik bağımsızlığı için makine sektörünün ne kadar önem taşıdığının bir kez daha görüldüğünü vurguladı.