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Giriş Tarihi: 31.1.2022

Makinecilerin ana hedefi 27 milyar doları geçmek

Makinecilerin ana hedefi 27 milyar doları geçmek

Türk makine sanayinin ihracat hamlesi pandemide de hız kesmedi. 2021’de ihracatın 20 milyar doları geçtiğini söyleyen Kutlu Karavelioğlu, “Bu yıl hedefimiz 27 milyar doların üzerine çıkmak” dedi

Son yıllarda yakaladığı başarılı ivme ile dikkatleri üzerine çeken makine sanayi, 2021 yılında ihracatı 20 milyar dolar seviyesini geçen üç sektörden biri oldu. Yılsonu verilerine göre, ihracatını yüzde 23.3 artıran makine sektörünün serbest bölgeler dâhil toplam makine ihracatı 23 milyar dolara çıktı. Sektörün 2020'deki kapanmanın etkilerinden arındırılmış rakamlarla, 2019'a göre ihracat artışı yüzde 18.3'e ulaştı. Almanya ve ABD'ye yaptığı toplam ihracatı 4 milyar doları aşan makine sektörü Birleşik Krallık, İtalya ve Fransa gibi gelişmiş Avrupa ülkelerinde de 1 milyar dolar eşiğini geçti.

YENİ HAMLELER GELECEK
Dünya ekonomisinde toparlanma beklenen 2022'ye yüksek bir özgüvenle başladıklarını ifade eden Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, "Pandemi öncesinde de makine ihracatımızın büyük bölümünü Avrupa ve ABD'ye yapıyorduk ama bu süreç çok daha özel iş birlikleri sağladı. Bu iki bölgenin makine ihracatımızdaki toplam payı yüzde 70'lere dayandı. Elde ettiğimiz kazanımları rekabete dönüştürmeye kararlıyız ve yeni yıl hamlelerimizi programlıyoruz" dedi.

ABD VE AVRUPA'NIN PAYI ARTACAK
Bahar aylarında pandeminin etkisinin zayıflayacağı ve gelişmiş ülke ekonomilerinde sıçrama yaşanacağı beklentisinin güçlendiğine dikkat çeken Karavelioğlu, "Elimizdeki sipariş yoğunluğu, AB ve ABD'deki pazar payımızın artmaya devam edeceğini gösteriyor" diye konuştu. Karavelioğlu şunları kaydetti: "Komşu ülkelerimize ihracatımızda da önemli gelişmeler sağlıyoruz. Aylık toplam makine ihracatı 2 milyar doları geçiyor. Bütün gelişmeler, 2022 yılı hedefimizi 27 milyar doların üzerinde belirleyebilmek için bize güven aşılıyor."

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Makinecilerin ana hedefi 27 milyar doları geçmek
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