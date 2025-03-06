MAKTEK SMART üretim teknolojilerinde yeni bir dönem başlatmaya hazırlanıyor

Üretim teknolojileri sektöründe heyecanla beklenen MAKTEK SMART – Yeni Nesil Makinalar, Akıllı ve Otonom Üretim Sistemleri Fuarı, 5-8 Kasım 2025 tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde ilk kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından Türkiye'nin önde gelen sanayi derneği TİAD (Takım Tezgâhları Sanayici ve İş İnsanları Derneği), MAKFED (Türkiye Makina Federasyonu), ROBODER (Robot Entegratörleri ve Yüksek Teknolojili Sistem Üreticileri Derneği) iş birliğiyle düzenlenen fuar, sektörde bir ilk olma özelliği taşıyor. Fuar, teknoloji transferi konusunda da önemli bir rol üstleniyor.

"SANAYİNİN DİJİTAL DEVRİMİ MOTTOSUYLA YOLA ÇIKTIK"

Fuarla ilgili bilgilendirmenin yapıldığı basın lansmanında konuşan Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, şunları söyledi: ''MAKTEK SMART Fuarımızı, 5-8 Kasım 2025 tarihlerinde İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde, TİAD, MAKFED ve ROBODER iş birliğiyle hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz. Bu fuar, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor; endüstriyel üretimde dijitalleşmeyi ve Endüstri 5.0 vizyonunu gerçeğe dönüştürmeyi hedefleyen tek platform. 'Sanayinin dijital devrimi' mottosuyla yola çıktık ve robotik entegrasyondan makine zekasına, endüstriyel yazılımlardan otonom teknolojilere kadar pek çok yeniliği sektör profesyonelleriyle buluşturacağız. İş birliği yaptığımız tüm dernek ve kuruluşlara, sektör temsilcilerimize teşekkür ediyorum. MAKTEK SMART'ın, ülkemizin üretim gücüne ve sanayi ekosistemine büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum."

"GELECEK VİZYONUNUN BİR PARÇASI"

Türkiye sanayisinin yenilikçi üretim teknolojilerini yakından tanıyacağı yepyeni bir fuara hazırlandığını söyleyen Takım Tezgâhları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz ise sözlerine şöyle devam etti: "MAKTEK SMART, firmaların bilgi birikimi transferiyle zenginleştirdiği, akıllı ve yapay zeka temelli üretim teknolojilerinin bölgemizdeki buluşma noktası olacak. TÜYAP, MAKFED ve ROBODER ile bu fuarı kurgularken, küresel arenada bile henüz tam anlamıyla sahneye çıkmamış teknolojilere ev sahipliği yapmayı hedefledik. Akıllı üretimi hayata geçirecek, dijital ve yeşil dönüşüm için ihtiyacımız olan teknolojiler, gelecekte var olmak isteyen firmalar için elzem. TİAD olarak, MAKTEK SMART ile kamuoyunu da Türk üretim sanayisinin geleceğine yön verecek düzenlemeler ve teşvikler konusunda yönlendirmeyi amaçlıyoruz. Yenilikçi ve dijital üretim sistemleri, çağın ötesine geçmeyi hedefleyen, ülkemizin geleceği için hep bir adım önde olmayı amaçlayan bir vizyonun parçasıdır. Diğer paydaşlarımızla yaptığımız bu güç birliği, fuarı benzersiz kılacaktır" açıklamasında bulundu.

"KLASİK FUAR ANLAYIŞININ DIŞINA ÇIKAN BİR ORGANİZASYON"

MAKFED (Türkiye Makina Federasyonu) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran ise konuşmasında şunları söyledi: "Günümüzde artık 'yapmak' her şey demek değil. 21'inci yüzyılda asıl önemli olan iş birliği ve organizasyon becerisi. İnsanlık tarihine baktığımızda, değişimin hızı son yıllarda inanılmaz arttı. Artık 5 yıl sonra neyle karşılaşacağımızı bilemiyoruz. Bu durumda odak noktamız değişebilme becerisi olmalı. Değişime direnmek yerine, 'Yaptığımız her şeyi daha farklı nasıl yapabiliriz?' sorusunu düşünce sistemimizin merkezine oturtmalıyız. MAKTEK SMART, sadece 'yapma' üzerine kurulu klasik fuar anlayışının dışına çıkan bir organizasyon. Tek başına makine, robot, yazılım veya elektronik yapmak bir şey ifade etmiyor; önemli olan bütün bunların birleşimi. Bu fuar, bu birleşimi nasıl sağlayacağımız, insanları nasıl farklı düşünmeye yönelteceğimiz, organizasyon becerilerini ve iş birliğini nasıl artıracağımız konusunda önemli bir adım olacak."

SANAYİDEKİ ÜRETİMİN DÖNÜŞÜMÜNÜ GÖZLER ÖNÜNE SERECEK

ROBODER (Robot Entegratörleri ve Yüksek Teknolojili Sistem Üreticileri Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yarış ise şunları söyledi: "Yeni dünya düzeninde ayakta kalabilmek, hatta öne geçmek için rekabet gücümüzü en üst düzeye çıkarmamız şart. Bu dönüşüme ayak uyduran, daha verimli teknolojileri benimseyen kurumların avantaj sağlayacağı çok açık. MAKTEK SMART Fuarı, her türlü üretime yönelik yenilikçi çözümleri görüp kendimize yeni ufuklar çizebileceğimiz, aklımızdaki özgün makineleri tasarlatıp ürettirebileceğimiz çok önemli bir buluşma noktası olacak."

MAKTEK SMART, endüstriyel üretimde dijitalleşme ve Endüstri 5.0 vizyonunu gerçeğe dönüştürmeyi hedefleyen Türkiye'deki tek fuar olma iddiasını taşıyor. Fuar, robotik entegrasyon teknolojilerinden, endüstriyel yazılım çözümlerine, ileri imalat teknolojilerinden, otonom sistemlere kadar geniş bir yelpazede en son yenilikleri sergileyecek.

FUARIN ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLARI

Üretimin Yeni Çağı: Robotik sistemler, otonom teknolojiler ve akıllı üretim sistemleri ile geleceğin fabrikaları MAKTEK SMART'ta şekilleniyor.

Akıllı Sistemler, Sınırsız İnovasyon: Endüstriyel yazılımlar, makine zekası, dijital ikiz ve hibrit üretim teknolojileri, üretimde verimlilik ve esnekliği artırıyor.

Bağlantılı Gelecek: Robotik entegrasyon ve dijital dönüşüm teknolojileri, üretim süreçlerini birbirine bağlı ve optimize hale getiriyor.

Teknolojinin Zirvesi: İleri imalat teknolojileri, metroloji ve endüstriyel otomasyon alanlarındaki en son gelişmeler sektör profesyonelleriyle buluşuyor.

Akıllı ve Otonom Çözümler: Otonom üretim sistemleri, yapay zeka ve AR/VR teknolojileri, üretim sektöründe devrim yaratıyor.

ETKİNLİKLER VE ÖZEL ALANLARLA DOLU BİR FUAR DENEYİMİ

MAKTEK SMART, sadece ürün sergilemekle kalmayıp, zengin etkinlik programıyla da dikkat çekiyor. Fuar kapsamında düzenlenecek etkinlikler arasında şunlar öne çıkacak:

İnovasyon Alanı: VR gözlükler ve simülasyonlarla ziyaretçilere interaktif bir deneyim sunulacak. Start-up projeleri için özel alanlar ve mini sahneler kurulacak.

Network Alanı: Profesyonel ziyaretçiler için dijital kartvizit paylaşımı imkanı sunan, dinlenme ve iş bağlantıları kurma alanı.

Fikir Bankası: İnovasyon ve teknoloji odaklı üretim fikirlerinin toplanacağı ve seçilen projelerin yatırımcılarla buluşturulacağı bir platform.

B2B Görüşmeleri: Türkiye'nin önde gelen firmalarının satın alma müdürleri ile katılımcıları bir araya getiren özel görüşme alanları.

HEDEF KİTLE: ÜRETİMİN GELECEĞİNE YÖN VERENLER

MAKTEK SMART, makine imalatçıları, otomasyon ve robotik üreticileri, teknoloji ve yazılım geliştiriciler, kamu ve akademik kurumlar, yatırımcılar ve sektörel medya temsilcileri gibi geniş bir hedef kitleye hitap ediyor. Fuar, özellikle sanayi ve üretim firmalarının teknolojik dönüşümüne öncülük etmeyi amaçlıyor.

SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER IŞIĞINDA MAKTEK SMART

Endüstriyel otomasyon, robotik çözümler, yapay zeka, eklemeli imalat, dijital dönüşüm, sürdürülebilir üretim ve dijital ikiz gibi kavramlar günümüz üretim dünyasının anahtar trendleri haline geldi. MAKTEK SMART, bu trendleri yakından takip eden ve sektörün geleceğine yön veren bir platform olarak öne çıkıyor.

MAKTEK SMART Fuarı, Türkiye'nin üretim teknolojilerindeki gücünü ve potansiyelini dünyaya tanıtmak için önemli bir fırsat sunuyor. Fuar, aynı zamanda sektördeki tüm paydaşları bir araya getirerek iş birliklerini güçlendirmeyi ve yeni pazarlara açılmayı hedefliyor.

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