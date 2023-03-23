Malatya kayısı ile yeniden ayağa kalkacak

Kahmaramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilendiği illerin başında gelen Malatya'da binlerce vatandaş hayatını kaybetti. Şehirde deprem nedeniyle yıkılan yüzlerce evde enkaz çalışmaları tamamlanırken, enkaz kaldırma işlemleri için geri sayım başladı. Kentte meydana gelen depremler nedeniyle Malatya'da yaşayan yaklaşık 700 bin vatandaşın bir çoğu diğer illerde yaşayan vatandaşlarının yanı sıra devletin imkanları doğrultusunda farklı illerde yurtlara ve otellere yerleştirildi. Dünya'da kuru kayısı pazarının yüzde 80'ine hakim olan Malatya'da depremin yaralının bir an önce sarılıp, ihracat ürünü olan kayısının işlendiği fabrikaların yeniden çalıştırılması bekleniyor.

Konuya ilişkin SABAH'a konuşan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Malatya'da yaşayan vatandaşların neredeyse yüzde 80'inin doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen kayısı piyasının devamı için çalışmalara başladıklarını söyledi. Özcan; "Yaşanan bu deprem felaketinden dolayı büyük acılar yaşadık. Depremin acıları devam ederken, bir yandan da normal hayata geçiş yapmamız gerekiyor. Malatya'mızın en önemli gelir kaynağı olan kayısı, şehrin yeniden ihyası için çok önemli. Toptan satış yapılan Şire Pazarında bir hasar göremedik. Yapılan incelemeler sonrası oturulabilir raporu alırsak hemen geçip işlere başlamamız gerekiyor. Fabrikalarımızda sorun yok. Çok kısmi olarak tadilatlarla çözülecek durumlar var. Hem bu psikoloji harbi kazanmak hem de kent ekonomisini yeniden canlandırmak için çalışmalarımıza bir an önce başlamak zorundayız" dedi.

Kayısı alanlarında hiçbir zararın olmadığını söyleyen Başkan Özcan; "Malatya, dünya Kuru Kayısı pazarının yüzde 70'ini zaman zaman yüzde 80'ine hakim. Ürünlerimizin yüzde 90'ı ihracat ürünü. Yıllık ülkeye ekonomisi 500 milyon dolarları aşıyor. Sadece mevsiminde 40-50 bin aile Malatya'da çalışıyor. Tarım arazilerinin yüzde 80'i kayısı ağaçları ile dolu. Böylesi bir bağlılık, tarım ürünü olması açısından büyük avantaj. Ama bu depremin yaralarını da bir an önce sarıp çalışmaların başlaması gerekiyor. Vali beyle gerekli görüşmelerimizi yapıyoruz. Öngördüğümüz en önemli sorun bu depremin etkilerinden dolayı, istihdam sorunu olabilir. Onun içinde farklı projeler geliştiriyoruz. İnşallah Malatya'yı kayısı ile yeniden ayağa kaldıracağız. Devletimizin destekleri ve insanlarımızın çalışmaları ile bunu başaracağız" diye konuştu.