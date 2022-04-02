Malatya Kuzey Çevreyolu bugün hizmete açılıyor

Milletvekili Çalık, Malatya Kuzey Çevreyolunun birinci etabının, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferansla katılımıyla bugün saat 16.30 da açılacağını kaydetti.

TRAFİKTE GÜVENLİĞİ VE KONFORU ARTTIRACAK

Çalık, 53,5 kilometrelik çevreyolunun Darende Gölbaşı kavşağından başlayıp Pütürge yol ayırımından Malatya-Elazığ yoluna bağlanan bir bağlantı yolu olduğunu ve güzergah üzerinde 25 köprü ve köprülü kavşak bulunduğunu belirtti. Çalık, doğu batı trafiğinin şuanda şehir içinden geçtiğini ve ulaşım süresinin 1 saati bulduğunu, Kuzey Çevreyolu'nun tamamlanmasıyla bu sürenin 25 dakikaya düşeceğini ifade ederek, "Çevre yolunun aktif hale gelmesi ile birlikte yerel ve bölgesel trafiği barındıran mevcut şehir geçişi rahatlayacak. Trafik güvenliği ve konforunu artıran çevre yolumuz sayesinde zaman ile birlikte akaryakıttan da tasarruf sağlanacak. Dur-kalk beklemelerinin ortadan kaldırılmasıyla da egzoz gazı salınımı da önemli ölçüde azalacak." dedi. Çalık, "Yolumuzun 1.kısmını bugün trafiğe açacağız, yolun tamamını da inşallah 2023 yılına varmadan trafiğe açılmış olacak. Çevre yolu Malatya'mızın hem şehircilik hem de ekonomik gelişimine katkı sağlayacağı gibi daha fazla yatırım çekmesine de imkan oluşturacak." ifadelerini kullandı.

YAKIT VE ZAMANDAN TASARRUF SAĞLAYACAK

Malatya'da 2003 yılında 36 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 459 kilometreye çıkardıklarına dikkati çeken Çalık, hem bu sayede hızlı, güvenli, konforlu ulaşım, hem de akaryakıt ve zamandan tasarrufu sağlandığını kaydetti. Çalık, Malatya'da karayolu çalışmaları için 1993-2002 yılları arasında 519 milyon TL harcama yapılmış olup 2003-2022 yılları arasında bu tutarın 11 milyar 567 milyon TL'ye ulaştığını ifade etti.