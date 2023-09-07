Malatya TSO’da “Yerinde Dönüşüm” toplantısı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ev sahipliğinde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Dönüşüm Alanları Daire Başkanı Ahmet Şahin'in katılımıyla 'Yerinde Dönüşüm Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı' düzenlendi.

Malatya TSO üyeleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen toplantıya ilgi yoğun oldu. Depremde evini, iş yerini kaybeden ve yerinde dönüşüm uygulamasından yararlanmak isteyen depremzedeler yaklaşık 3 saat süren toplantıda taleplerini iletti.



"KIŞ YAKLAŞIRKEN YIKIM VE İMAR SÜRECİ HIZLANMALI"



Malatya TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Basri İlhan toplantının açılış konuşmasında, kış aylarına yaklaşırken ağır hasarlı yaklaşık 30 bin binanın en hızlı sürede yıkılmasını ve şehrin yeniden imarının önünün açılmasını beklediklerine vurgu yaptı. İlhan, "Bilindiği üzere 6 Şubat depremleriyle şehrimizdeki her 3 binadan 1'ini maalesef kaybettik. 800 binin üzerinde nüfusu olan şehrimizde yaşanan felaket doğal olarak büyük bir barınma sorununu ortaya çıkardı. Konutlarla birlikte şehrimizde 20 bine yakın iş yeri de kullanılamaz hale geldi. Çarşı olarak tabir ettiğimiz alanlardaki büyük yıkım ise şehrimiz ekonomisine ciddi darbe vurdu. Elbette tüm bunlar nitelikli iş gücü ile istihdam ve ticarete katkı sunan iş insanlarımızın göç etmesini beraberinde getirdi. Şehrimiz ticaretinin ayağa kalkması, göç eden insanlarımızın geri gelmesi, kısacası Malatya'mızın eski günlerine hızlıca dönmesi için henüz yıkılmayı bekleyen yaklaşık 30 bin binanın yıkımının hızlanmasını ve şehrimizin en kısa sürede yeniden imar edilmesini arzu ediyoruz. Yaklaşan kış mevsimi hem konteynerlerde ticaretini sürdüren hem de barınan vatandaşlarımız için büyük zorluklara neden olacak. Bu nedenle çalışmaların hız kazanması ciddi önem taşıyor. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak deprem sonrası süreçte yerinde dönüşüm ve hak sahipliği ile alakalı üyelerimizden gelen talepleri gerek basın yoluyla gerek resmi girişimlerle sürekli gündemde tutmaya gayret gösterdik. Önümüzdeki süreçte de üyelerimizin hak kaybı yaşamaması ve şehrimizin en kısa sürede ayağa kalkması için çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.



"ŞEHİRLERİMİZİN KÜLTÜREL, SOSYOLOJİK VE DEMOGRAFİK YAPISINI KORUMAYI HEDEFLİYORUZ"



Projenin kentlerin yapısını korumayı ve vatandaşın kendi yerinde daha güvenli ve iyi şartlarda yaşamasını hedeflediğini dile getiren Dönüşüm Alanları Daire Başkanı Ahmet Şahin, "Depremde zarar görmüş bütün illerimizin yaralarını sarmak için başlatılan projenin 45. Gününe gelmiş durumdayız. Bugün itibariyle yaklaşık 200 bin başvuru yapılmış durumda. Toplantı amacımız müteahhitlerimiz, vatandaşlarımız ve yerel dinamiklerle bir araya gelerek süreç hakkında bilgi vermek ve problemler karşısında neler yapabileceğimizi istişare etmek. Yerinde dönüşüm şehirlerimizin kültürel, sosyolojik ve demografik yapısını korumayı hedefliyor. Yaklaşık 10 gündür Belediyelerimizle, İl Müdürlüklerimizle, çalışanlarımızla toplantılar düzenleyerek süreci en iyi hale getirmeye ve yoğun başvuruların bu süreçten sonra da devam etmesini sağlamayı hedefliyoruz. Şehirlerin kendi dinamiğini, kendi ekonomik yapısını koruyup, iç ticaret dinamiğini canlandırarak, vatandaşın kendi yerinde daha güvenli ve daha iyi şartlarda hayatlarını devam ettirebilmesi adına yerinde dönüşüme önem veriyoruz. Elbette sorunlar olacak ancak devletimiz kolaylaştırıcı yönleriyle vatandaşın yanında olmaya devam edecektir "diye konuştu.