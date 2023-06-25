Malatya’da 316 sosyal konutun temeli atıldı

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen 11 ilden biri olan Malatya'da, Akçadağ ilçesine yapılacak bin 800 sosyal konut için çalışmalara başlandı. Toplamda 70 bini konut, 25 bin 300 köy evi olmak üzere 95 bin 300 afet konutunun yapılacağı Malatya'da, TOKİ tarafından inşaatlar büyük bir titizlikle sürdürülürken, Akçadağ ilçesinde yapılması planlanan 316 sosyal konutun da temeli atıldı.



İlçeye bağlı Başpınar Mahallesi Dikendede mevkiinde yapımına başlanan konutların bir yıl içerisinde tamamlanması hedeflenirken, bölgeye toplamda bin 800 konutun inşa edileceğini aktaran mahalle muhtarı Mehmet Torun, emeği geçenlere teşekkür etti.



Konutların ilçeye kazandırılmasında AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) Öznur Çalık'ın yoğun bir çaba gösterdiğini kaydeden bölge sakinlerinden Cahit Zafer Leventoğlu ise, "6 Şubat depremlerinde Başpınar Mahallemiz büyük zarar görürken, depremden sonra TOKİ konutları için çalışmalara başlandı. Buradaki yetkililer konutların bir yıl içerisinde tamamlanacağını söyledi. İnşallah kısa süre içerisinde tamamlanır ve vatandaşlarımız kalıcı konutlara yerleştirilir. Allah devletimize milletimize zeval vermesin, devletimiz var olsun" diye konuştu.