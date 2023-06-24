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Giriş Tarihi: 24.6.2023 11:53

Malatya'da 338 geçici iş yeri teslim edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Malatya'da yapımına başlanan 338 geçici iş yerinin tamamlanarak teslim edildiğini bildirdi.

AA
Malatya’da 338 geçici iş yeri teslim edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem bölgesinde, yaralarımızı el ele vererek hızla sarıyoruz. Depremzede kardeşlerimiz için yapımını tamamladığımız 338 geçici iş yerimizi daha teslim ettik. Esnafımız yeni yerlerinde 'Bismillah' diyerek dükkanlarını açtı. Kazançları hayırlı, bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Malatya'da yapımı tamamlanan geçici iş yerlerinden görüntülerin bulunduğu bir video da yer aldı.

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Malatya'da 338 geçici iş yeri teslim edildi
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