Malatya’da 5 ilçede 15 konteyner okul kuruldu

Van Valiliğinden yapılan bilgilendirmeye göre, İçişleri Bakanlığı tarafından Malatya'ya koordinatör vali olarak görevlendirilen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın talimatıyla Van'dan bölgeye giden ekipler, yaraların kısa sürede sarılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Arama-kurtarma, acil sağlık, psikososyal destek, sıcak yemek, alt yapı çalışması, enkaz kaldırma, yaşlı, çocuk ve engellilerin talep ve ihtiyaçlarının karşılanması gibi çalışmalara destek sağlayan Van ekipleri, depremden etkilenenlerin geçici barınma ihtiyaçları için çadır ve konteyner kentler oluşturdu.

Ekipler, deprem bölgesinde öğrencilerin eğitimden geri kalmaması için valilik koordinesinde çalışma yürüttü.

Bu kapsamda konteyner kentte yapımı tamamlanan eğitim merkezlerinde öğrenciler ders başı yaptı, sınavlara hazırlanan öğrenciler için de etüt merkezleri yapıldı.

Van'dan gönderilen 305 konteyner ile 5 ilçede 15 konteyner okul ve donatıları kuruldu.

Sınıfları kısa sürede hazırlanan konteyner okullarda, öğrenci ve öğretmenlerin iyi bir eğitim dönemi geçirmesi için uygun ortam sağlandı.