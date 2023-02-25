Malatya’da AVM’ler hizmete girmeye başladı

'ÇOCUKLARIMIN MORALİ DÜZELSİN DİYE GELDİK'

Çocuklarının morallerinin düzelmesi için alışverişe geldiklerini belirten Mehmet Meşegül de şunları söyledi:

''Öğretmenevinde çalışıyorum. İlk depremde boşaltmıştık. AFAD'dan mühendis arkadaşlar gelip kontrol ediyorlardı. Benden ekipman istediler ve birlikte inceliyorduk. Sonra ikinci deprem meydana geldi ve 2-3 saniyeyle kurtulduk. Rabb'im bir daha böyle bir şey yaşatmasın. Binanın arka tarafı çökmüştü. Ben arkadaşlarım enkaz altında kaldı diye şoka girmiştim. Çok şükür onlara da bir şey olmamış. Alışveriş merkezine de çocuklarımın psikolojisi düzelsin diye getirdim. Oğlum en ufak artçıda 'Baba' diye sarılıyor. 'Araçta kalalım. Ev kırılacak' diyor. Oturduğum kat da 9'uncu kat. Allah'tan TOKİ'de oturuyorum, çok şükür bir şey yok. Kızıma daha önce cep telefonu alma sözü verdim. Moral olsun diye geldik. Mağazaların da hepsi bir an önce açılsa iyi olacak. Çünkü insanlar motive olur. Hayat devam ediyor."