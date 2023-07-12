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Giriş Tarihi: 12.7.2023 13:43

Malatya'da depremzede üreticilere 1305 arılı kovan dağıtıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, arıları zarar gören 104 üreticiye 1305 arılı kovan dağıtıldı.

AA
Malatya’da depremzede üreticilere 1305 arılı kovan dağıtıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerde kentte 104 üreticinin arı kovanları zarar gördü.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Malatya'da depremde zarar gören üreticilere ücretsiz 4 çerçeveli 1305 arılı kovan gönderdi.

Kovanlar, ildeki depremzede arıcılara teslim edildi.

Arılı kovanlarını alan üreticiler, yetkililere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ayrıca bu yıl içerisinde arıların bahar bakımında kullanılmak üzere, üreticiler adına kayıtlı 111 bin arılı kovan için Bakanlık tarafından temin edilen toplam 441 bin 200 kilogram toz şeker ücretsiz dağıtıldı.

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Malatya'da depremzede üreticilere 1305 arılı kovan dağıtıldı
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