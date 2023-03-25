Malatya’da esnaf için geçici iş yerlerinin yapımına başlandı

Malatya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler neticesinde iş yerleri ağır hasar gören veya tamamen yıkılan esnafın mağduriyetinin giderilebilmesi için çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Kentte farklı semtlerinde çarşı kültürünün devam ettirilmesi, şehrin ticari ve sosyal hayatına canlılık vermesi için düşünülen geçici iş yerlerinin yapımına başlanıldığı aktarılan açıklamada,"İş yerleri tamamen yıkılan veya ağır hasarlı esnafımızın mağduriyetinin giderilmesi için dağıtılacak konteynerlerden istifade etmek isteyen esnafımızın bağlı bulunduğu oda veya mesleki kuruluşlarına, Ticaret ve Sanayi Odası ,Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Odasına müracaat etmeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Esnafın bağlı bulunduğu mesleki kuruluşlar tarafından kontenjan dahilinde hazırlanan listelerin Valilik Kriz Merkezi Komisyonuna sunulacağı aktarılan açıklamada, esnafa konteynerlerin dağıtımının komisyon gözetiminde noter huzurunda yapılacağı, kura çekimi ile belirlendikten sonra anahtar tesliminin gerçekleştirileceği kaydedildi.