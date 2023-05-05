Malatya’da konteyner ve çadır kentleri gezerek işçi arıyor

"MALATYA'YI DAHA ÇOK ÇALIŞARAK, ÜRETEREK KALKINDIRABİLİRİZ"

Üretimde tam kapasiteye geçmeyi amaçladıklarını belirten Apuhan, istihdamı artırmak için çadır ve konteyner kentlere afişler astıklarını aktardı.

Dokuma gömlek ve pantolon üzerine çalıştıklarını, Hollanda, Almanya ve İngiltere'ye ihracat yaptıkların ifade eden Apuhan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Depremden sonra arkadaşlarımızın iş başı yapması için tüm imkanları seferber ettik. Fabrikamızın bir köşesini barınma için ayırdık. İlk zamanlarda dışarıda kalan çalışanlarımıza ve ailelerine barınma imkanı sunduk. 100'ün üzerinde çalışanımızı burada misafir ettik. Çalışanların üç öğün yemeğini veriyoruz. Tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Üretimin devam etmesi için firma olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Çalışanlarımıza asgari ücretin üzerinde ödeme yapıyoruz. Şehir dışına çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımızı ilimize bekliyoruz. Malatya'yı daha çok çalışarak, üreterek kalkındırabiliriz. Çok çalışırsak ilimizi eski günlerden daha ilerisine götürebileceğimize inanıyorum."