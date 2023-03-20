Malatya'da kurulan "sosyal mağaza" yaklaşık 20 bin kişiye hizmet verecek

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Malatya'da depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Malatya Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Yeşilyurt ilçesindeki Beydağı konteyner kent içerisine "sosyal mağaza" kuruldu.

Malatya'da 2 bin 500'ün üzerinde kişiye ev sahipliği yapan Beydağı konteyner kentte 500 metrekare alan içerisinde oluşturulan "sosyal mağaza"ya kadın, erkek ve çocuklar için kıyafet, ayakkabı, oyuncak gibi binlerce ürün yerleştirildi.

Malatya Vali Yardımcısı Hakan Ezgi'nin koordinesinde yürütülen çalışma sonrası tamamlanan mağazadan, depremzede aileler ücretsiz şekilde yararlanabilecek.

Hayırsever vatandaşlar tarafından gönderilen ve hiç kullanılmamış malzemelerin yer aldığı mağaza ile yaklaşık 20 bin kişiye hizmet verilmesi planlanıyor.

"DEPREMİN İLK GÜNÜNDEN BU YANA DEVLETİMİZ BİZLERİ YALNIZ BIRAKMADI"

"Sosyal mağaza"ya gelen depremzedelerden Pınar İpek, "Depremin ilk gününden bu yana devletimiz bizleri yalnız bırakmadı. Bunlardan birisi ise kaldığımız konteyner kent içerisine açılan sosyal mağaza. Burada tüm ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

İstedikleri her şeyi bulabilecek bir mağazanın oluşturulduğunu ifade eden İpek, "Allah devletimizden ve Valiliğimizden razı olsun. Çok memnunuz." diye konuştu.

Ayşe Çoban da mağaza içerisinde binlerce ürün bulunduğunu dile getirerek, kendilerini düşünen yetkililere teşekkür etti.