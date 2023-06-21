Malatya’daki kalıcı konutlar hızla yükseliyor

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde depremzedeler için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşasına başlanan bin 676 kalıcı konut çalışmaları aralıksız sürüyor.



Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve Malatya'nın da aralarında bulunduğu 11 kentte büyük yıkımlara neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılıyor. Malatya'da büyük yıkımın yaşandığı Doğanşehir ilçesinde bir taraftan da kurulumları tamamlanan konteyner kentlere depremzedelerin yerleştirilmesine devam edilirken, diğer taraftan ise kalıcı konutlar yükseliyor.



Altıntop Mahallesi Tavşantepe mevkiinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Mart ayında yapımına başlanılan kalıcı konutlarda çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini kaydeden Doğanşehir İlçe Belediye Başkanı Durali Zelyurt, önümüzdeki aylarda tamamlanması hedeflenen konutların yıl sonunda hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi.



"349 KONUTTA SONA GELİNDİ"



İlçeye yapılması planlanan bin 676 konutun ihalesinin tamamlandığını belirten Başkan Zelyurt," Doğanşehir ilçesi olarak 6 Şubat depremlerinde çok ciddi hasar aldı, 142 can kaybımız oldu. Depremin hemen ardından devletimiz yaraları sarma noktasında çok ciddi adımlar atmış durumda. Yapılan toplantı sonrası yer belirleme işlemlerine müteakip 349 konutun ihalesi yapılarak ilk kazma vuruldu. Ardından 603 ile 624 kalıcı konutların ihaleleri yapıldı. Toplamda bin 676 konutun ihalesi tamamlanmış durumda. İlk etapta başlanan 349 konutun kaba inşaatı ile çatıları tamamlanmış durumda bitme noktasına gelindi. Devletimiz vatandaşlarımızı kış gelmeden önce konutlarına kavuşturmak için hızlı bir çalışma yapıyor. Çalışmaların Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hızlı bir şekilde tamamlanacağına inanıyoruz. İnşallah bu konutlar 11'inci ayın sonunda hak sahiplerine teslim edilecektir" diye konuştu.