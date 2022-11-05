Malatya’dan milyon dolarlık ihracat!

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, ekim ayı ihracat rakamlarının geçen yılın aynı dönemine göre normal seyrinde devam ettiğini aktardı.

İhracat gelirlerinde ciddi artışın söz konusu olduğunu belirten Özcan, şöyle devam etti:

"Ekim ayında 8 bin 285 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 44 milyon 934 bin dolarda gelir elde ettik. Dünyadaki ve Avrupa'daki resesyona rağmen, ekonomideki durgun döneme rağmen, Malatya kayısısı yorgun piyasalara rağmen kendisini korumaya devam ediyor. Bu yılın ilk 10 ayında 57 bin 127 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 301 milyon 119 bin dolar gelir elde ettik. Önümüzdeki iki ayda yaklaşık 20 bin tonluk ihracat beklentimiz var. 400 milyon doların üzerinde rakamla yılı kapatmayı planlıyoruz. 100 bin ton ihracat ve 500 milyon dolar gelir ihracat hedefimizden asla geri adım atmıyoruz."

Özcan, kuru kayısı ihracatının en fazla ABD'ye daha sonra ise Almanya ve İtalya'ya yapıldığını kaydetti.