Malatya’nın yaraları 2 yılda sarıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 24 Ocak 2020'de meydana gelen Elazığ merkezli depremden etkilenen Malatya'ya verdikleri sözü tuttuklarını söyledi. Kurum sosyal medyasında yaptığı açıklamada, "Afeti yaşayan Malatya'mızda el birliğiyle zor günlerin üstesinden geldik. Yaraları sarmakla kalmadık, benzersiz bir dönüşümü başlattık. Yeni binalar inşa ettik, tek bir afetzede kardeşimizi evsiz bırakmadık. Söz verdik, sözümüzü tuttuk!" dedi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Malatya'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen deprem sonrası, kentte hasar gören ve yıkılan binaların yerine 8 bin konut inşa etti. TOKİ tarafından yerel mimariye uygun güvenli konutların yanında 88 derslikli okul da Malatya halkının hizmetine açıldı. Doğanyol ilçe merkezinde de depremin izleri silindi. 2 yılda tamamlanan konut ve işyerleri has sahiplerine teslim edildi. Doğanyol ilçe merkezinde gerçekleştirilen kentsel dönüşümde 317 konut, 1 cami ve 56 ticarethane inşa edildi.