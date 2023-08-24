Malatya’ya yatırımlar devam ediyor... 65 projeye 25 milyar TL’lik para harcandı

6 Şubat depremleri ile büyük yıkımların olduğu Malatya'da yatırımlar aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından 65 projede sona doğru gelindi. Projelerin maliyeti ise 25 milyar TL olarak kayda geçti.

Asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerde binlerce işyeri- konutun yıkıldığı Malatya'da, Büyükşehir belediyesi tarafından yapımına başlanan 65 proje Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya ziyaretinde vatandaşın kullanımına sunulacak.

DÜNYA'NIN KAYSI TİCARETi MALATYA'DA

Büyükşehir öz kaynak bütçesi ile Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'nde, bin iş yeri, soğuk hava depoları, konferans salonu, kayısı müzesi, simultane çeviri odaları, toplantı ofisleri, eğitim merkezleri, banka şubeleri ve çeşitli sosyal alanlar bulunuyor. Geçen yıl ülke ekonomisine yaklaşık 400 milyon dolarlık katkıda bulunan AB tescilli Malatya kayısısının dünya piyasasındaki yerini güçlendirmek amacıyla yapılan merkezin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Öte yandan Malatya'nın şehir içi ulaşımını büyük ölçüde rahatlatacak olan Kuzey Kuşak Yolu başta olmak üzere yeni yol açma ve genişletme çalışmaları için yaklaşık 4 milyar lira harcama yapılarak ulaşıma açıldı.

"HİZMETLER AKSAMASI İÇİN GECE, GÜDÜZ ÇALIŞIYORUZ"

Konu ile ilgili SABAH'a yaptığı açıklamada Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Asrın felaketinin ardından hizmetlerimizin aksamaması için gece-gündüz çalışıyoruz. Bu depremler başka ülkede olsaydı devletler bir daha ayağa kalkamazdı. Milletimiz azimle el birliği ile bir yandan yaralamızı sararken bir yandan da şehri yeniden ayağa kaldıracağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği ile yatırımlarımız devam ediyor. Birçok belediyenin yatırım yapmaktan imtina ettiği alt yapı yatırımları için Malatya Büyükşehir Belediyesi merkez ve ilçelerde 5 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Yapmış olduğumuz yatırmaların açılışını Cumhurbaşkanımızın katılımı vatandaşımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.

DEPREM SÜRESİNCE ÜCRETSİZ EKMEK DAĞITIMI

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından kent merkezi ve ilçelerinde ücretsiz ekmek dağıtımı yapan Büyükşehir Belediyesi depremin ardından yeni tesisinde 10 bin metrekare kapalı alan ekmek ve yemek fabrikasında ayrıca çölyak hastaları için gıda ürünleri üretiliyor.