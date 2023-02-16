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Giriş Tarihi: 16.2.2023 13:07

Mali istatistiklerin toplanması ve değerlendirilmesinde bazı tanımlar ve ifadeler revize edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, mali istatistiklerin toplanması ve değerlendirilmesinde bazı tanımlar ve ifadeler revize edildi.

AA
Mali istatistiklerin toplanması ve değerlendirilmesinde bazı tanımlar ve ifadeler revize edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın "Mali İstatistik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyum değişiklikleri çerçevesinde, Mali İstatistik Yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı.

Kamu idarelerinden verilerini süresinde göndermeyenlere Bakanlıkça uygulanması istenen idari para cezası yaptırımının Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ilgili maddesi çerçevesinde yapıldığı Yönetmelik açıklığa kavuşturuldu.

Ulusal Kalite İlke ve Standartları doğrultusunda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından verilen kalite logosu kapsamında mali istatistik tablolarına ait metaverilerde olması gereken başlıklara göre maddelerdeki tanım ve ifadeler revize edildi.

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Mali istatistiklerin toplanması ve değerlendirilmesinde bazı tanımlar ve ifadeler revize edildi
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