Maliye, vergi cennetlerini mercek altına aldı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan
, vergi cenneti denilen ülkelere para aktaran kişilerin bilgilerinin alındığını belirterek, "MASAK
, Vergi Denetim Kurulu
, Gelir İdaresi Başkanlığı
çalışıyor. Herhangi yanlış iş yapan varsa gereği yapılacak" dedi. Bakanlığının Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde milletvekillerinin sorularına yanıt veren Elvan, şunları söyledi.
CARİ AÇIĞA KARŞI ADIMLAR:
Türkiye ithalatının yüzde 70'i ara malı, yüzde 20'si yatırım malı, yüzde 10'u tüketim malından oluşuyor. Özellikle ara malı ve yatırım malı ithalatını aşağı çekebilecek, dışarıdan yüksek teknolojiyi getirebilecek bir altyapı ve ortamın oluşturulması lazım. Yapısal cari açık problemini kökünden çözebilecek adımları teker teker atıyoruz. Bundan sonra da atmaya devam edeceğiz. Savunma sanayindeki örneği sağlık endüstrilerinde de oluşturmalıyız. Yazılım ve donanım alanında da Türkiye önemli merkez olabilir.
DB'DEN 3.1 MİLYAR DOLAR:
Dünya Bankası (DB) ile Paris Anlaşması'nın imzalanmasından sonra 3.1 milyar dolarlık anlaşmaya imza attık. Büyük ölçekli yatırımlar için 2.5 milyar dolar civarında düşük faizli, uzun vadeli destek alacağız.
İHALE KANUNU:
Kamu İhale Kanunu'nun değiştirilmesi ve sektörel kamu ihale yasası çıkarılması çalışması hemen hemen tamamlandı.
EŞEL MOBİL:
Geçmişte akaryakıt fiyatları Avrupa
'da 1 euro ise Türkiye'de de 1 euro düzeyindeydi. 2011-2012 yıllarında benzinin litre fiyatının 2.5 dolara denk geldiği dönemler var, şu anda fiyat 0.7-0.8 euro civarında. Bugüne kadar 64 milyar liralık eşel mobil sistemi üzerinden alacağımız vergiyi almadık. Vatandaşımız üzerinde çok fazla bir yük olsun istemedik. Eşel mobil sisteminde alan kalmaması nedeniyle, (sistem benzinin 7.75 liraya kadar olan kısmına destek veriyordu) şu an artık eşel mobil tamamıyla devreden çıktı, çünkü akaryakıt fiyatları çok yükseldi. Biz mümkün olduğu ölçüde vatandaşımıza yansıtmamaya çalışıyoruz. Doğalgazda da şu anda konutlara yönelik ciddi bir destek bulunuyor, yaklaşık 100 liraya mal olan gazı vatandaş 25 liraya kullanılıyor.
ALTIN ALIMI YARIYA DÜŞECEK:
Gelecek yıl, daha az bir alım gerçekleştireceğiz. Hem yabancı para hem de altını yurt içi borçlanmada sıfırlayacağız.
ÜÇ KURUM ÇALIŞIYOR:
Şu an vergi cennetlerine para aktaran kişilerin bilgileri alınıyor. MASAK, Vergi Denetim Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı çalışıyor.
HİSSEDİLEN ENFLASYON:
Hissedilen ve gerçekleşen enflasyon arasında bir fark olabilir. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi. Bu sepetin niteliğinden kaynaklanan bir durum. Tabi sepetteki gıda ağırlığı Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 10-15 arasında iken, Türkiye'de yüzde 24-25 civarında.