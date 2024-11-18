Maliye’den alkollü içecek sektörüne vergi denetimi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, tütünün ardından şimdi de alkollü içecek sektöründe faaliyet gösteren firmaların 22 ildeki 100 adresinde eş zamanlı fiili envanter sayımı yapıyor. Tütün ve alkollü içecek sektöründe fiili envanter çalışmasıyla bu yıl stokları sayılan şirketler çoğunlukla büyük mükelleflerden oluştu. Bu şirketlerin ciro toplamının yaklaşık 100 milyar lira hacme sahip olduğu belirlendi.Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, kayıt dışılığın önlenmesine yönelik yürütülen mücadele kapsamında saha çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti: "Vergide adalet ve verimlilik ilkemiz çerçevesinde kayıt dışı faaliyet gösteren mükelleflere ilişkin saha denetimlerimiz derinleşiyor. Fiili envanter sayımı sonucunda haklarında tespit yapılan mükellefler vergi incelemesine alınacak. Tüm sektörlere yönelik inceleme ve saha denetimlerini plan dahilinde sürdürerek denetimsiz hiçbir alan bırakmıyoruz."