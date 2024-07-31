Maliye’den kuyumculara vergi denetimi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurumu (VDK) gözlerin çevrildiği kuyumculuk sektörüne yönelik 9 büyükşehirdeki 707 adreste eş zamanlı denetim yaptı. Vergi müfettişleri ile Gelir İdaresi Başkanlığı personelinden oluşan yaklaşık 3 bin kişilik denetim ekibi eş zamanlı olarak kuyum sektöründe faaliyet gösteren 552 mükellefin 9 büyükşehirde bulunan 707 adresinde fiili sayım çalışması başlattı. STOKLAR TEK TEK SAYILIYORSaha denetimlerinde mükelleflerin mevcut stoklarının tek tek sayımı gerçekleştirilecek. İşletmelerde faturasız altın ve değerli taşlar alım-satımı yapılıp yapılmadığı, ödemelerin ve tahsilatların firmaya ait olmayan banka hesapları üzerinden gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, faturalarda ürünlere ait gerçek gram bilgilerine yer verilip verilmediği tespit edilecek.