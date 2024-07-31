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Giriş Tarihi: 1.8.2024

Maliye’den kuyumculara vergi denetimi

Maliye’den kuyumculara vergi denetimi
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurumu (VDK) gözlerin çevrildiği kuyumculuk sektörüne yönelik 9 büyükşehirdeki 707 adreste eş zamanlı denetim yaptı. Vergi müfettişleri ile Gelir İdaresi Başkanlığı personelinden oluşan yaklaşık 3 bin kişilik denetim ekibi eş zamanlı olarak kuyum sektöründe faaliyet gösteren 552 mükellefin 9 büyükşehirde bulunan 707 adresinde fiili sayım çalışması başlattı. STOKLAR TEK TEK SAYILIYOR
Saha denetimlerinde mükelleflerin mevcut stoklarının tek tek sayımı gerçekleştirilecek. İşletmelerde faturasız altın ve değerli taşlar alım-satımı yapılıp yapılmadığı, ödemelerin ve tahsilatların firmaya ait olmayan banka hesapları üzerinden gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, faturalarda ürünlere ait gerçek gram bilgilerine yer verilip verilmediği tespit edilecek.
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Maliye’den kuyumculara vergi denetimi
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