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Giriş Tarihi: 6.3.2022

Malkara-Çanakkale yolu 19 Mart’ta açılacak

Malkara-Çanakkale yolu 19 Mart’ta açılacak
KINALI-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi'nin 1915 Çanakkale Köprüsü dahil Malkara-Çanakkale arası kesimi, 19 Mart'ta, saat 00.01'den itibaren trafiğe açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün, 18 Mart'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bağlantı yollarına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Kınalı-TekirdağÇanakkale- Savaştepe Otoyolu Projesi'nin 1915 Çanakkale Köprüsü dahil MalkaraÇanakkale arası kesiminin trafiğe açılması Bakanlık tarafından onaylandı. ANKARA
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Malkara-Çanakkale yolu 19 Mart’ta açılacak
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