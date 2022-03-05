Malkara-Çanakkale yolu 19 Mart’ta açılacak

KINALI
-Tekirdağ-Çanakkale
-Savaştepe Otoyolu Projesi'nin 1915 Çanakkale Köprüsü
dahil Malkara
-Çanakkale arası kesimi, 19 Mart'ta, saat 00.01'den itibaren trafiğe açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü
'nün, 18 Mart'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan
tarafından açılışı yapılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bağlantı yollarına ilişkin ilanı Resmi Gazete
'de yayımlandı. Buna göre, Kınalı-TekirdağÇanakkale- Savaştepe Otoyolu Projesi'nin 1915 Çanakkale Köprüsü dahil MalkaraÇanakkale arası kesiminin trafiğe açılması Bakanlık tarafından onaylandı. ANKARA