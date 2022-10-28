Mallar ellerinde kaldı: Stokçular ağlaşmaya başladı! ’Ucuza verin’ sözlerine kulak asmadılar

"UCUZ KREDİYLE MAL STOKLADILAR"



Pandemi sonrasında işler bir anda açıldı. Siparişler yağıyordu. Fazla fazla hammadde kontratı yapıyorlardı. Siparişi olmayan ürünlerin bile stokunu tutuyorlardı. Bunu da bankalardan aldıkları devletin desteklediği ucuz parayla yapıyorlardı.

Hatırlayın, hangi işadamına sorsanız, 'ileride bu malın fiyatı şu kadar olur, o yüzden alıyoruz' diyordu. Bu fiyat belirleme davranışlarını da etkiliyordu. Ürettikleri ürünün iç piyasadaki fiyatı da uçuyordu. Bunları yazıp çizince de 'kendimizi enflasyona karşı koruyoruz' filan diyorlardı.