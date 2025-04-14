Manipülasyon sanıklarına dava

Borsa İstanbul'da (BIST) bir doğal gaz firmasına ilişkin 27 Temmuz-5 Kasım 2021 arasında spekülatif paylaşımlar ve yönlendirmeler yaparak firmanın değerinde olağanüstü hareketliliğe neden olup toplamda 26 milyon 331 bin lira kâr elde ettikleri belirlenen organize suç örgütü elebaşı Hasan Meşe ve örgüt üyesi 16 sanık hakkında dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı" ihbar eden olarak yer aldı. İddianamede, sanık Meşe'nin sosyal medya hesabından ve "Hayalleri olan uyumaz" isimli Telegram kanalından yatırımcılara tavsiyeler verdiği aktarıldı.Meşe'nin pay fiyatının yükseleceğine yönelik yanıltıcı beyanlarda bulunan birçok paylaşım yaptığı ifade edilen iddianamede, sanık Meşe ile diğer sanıklar Kenan Yüksek, Mehmet Özcan, Tayfun Büyük, Oğuzhan Çakıroğlu, Hasan Bacak, Bektaş Üşümüş, Muhammed Meşe, Hümeyra Meşe, Mahmut Nevfel Elgün, Şemsettin Günaltay Erikel, İlhan Küçük, Kurtuluş Doğanay, Mehmet Ünal Çevik, Alaaddin Sevinç, Selman Çakmak ve Musa Şimşek isimli yatırımcıların suç örgütü adına işlem ve eylem gerçekleştirdikleri kaydedildi. İddianamede, 1 Kasım-8 Kasım 2021 döneminde sanık Meşe tarafından sosyal medya üzerinden takipçilerine satış yapılmaması yönünde telkin verilmesine rağmen suç örgütünün şirketin payında satış işlemleri yaptığı vurgulandı. İddianamede, tutuklu sanık Hasan Meşe'nin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçlarından 7 yıldan 13 yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar para cezasına çarptırılması istendi. Diğer 15 sanığın 5'er yıldan 9'ar yıla ve 5 biner günden 10 biner güne kadar adli paraya cezalandırılması talep edildi.