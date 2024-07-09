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Giriş Tarihi: 10.7.2024

Manisa’da dev yatırım sevinci

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Manisa’da dev yatırım sevinci
Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden olan Çinli BYD firmasının yatırım açıklaması Manisa'da heyecan yarattı. 2026 sonunda üretime başlaması hedeflenen tesiste, 5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor.

50 YILLIK HAYAL
Konu ile ilgili SABAH'a konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, "Otomobil fabrikası Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak. Daha önce Volkswagen fabrikası için ayrılan yerde olacak. Alt yapısı hazır. Yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım olacak. Çinli BYD firması aralarında Türkiye'nin de yer aldığı bu yatırımları dünyada 3-4 yerde yapıyor. Türkiye'den Avrupa'ya ihracat yapmak daha kolay olacak. Bu bölgeden Avrupa operasyonlarını yönetecek. Mavi ve beyaz yakalılara iş kapısı olacak. Ülkemize katma değer sağlayacak. Manisa'nın 50 yıllık otomobil fabrikası hayali gerçeğe dönüşecek" diye konuştu.

ŞEHRİMİZ LİG ATLAYACAK
İş insanı 2 çocuk babası Özkan Satılmış da (48), "Ülkemiz ve Manisa adına çok sevindirici bir gelişme. Binlerce insana ekmek kapısı olacak. Bu yatırım Manisa'yı elektrikli otomobil üretiminde bölgenin merkezi haline getirecek. Otomobil fabrikasının faaliyete girmesiyle birlikte Manisa ihracatta ilk 5 şehir arasına girer" dedi. Kahvehane işletmecisi 2 çocuk babası Serkan Çayırlı (46) "Bölgeyi ticaret anlamında da hareketlendirecek. Beklentimiz Volkswagen'di. Onun yerine daha büyük bir firma geldi" şeklinde heyecanını paylaştı. Esnaf, 2 çocuk babası Gürkan Kızıltuğ (47), yatırımın Manisa'yı bir üst seviyeye çıkaracağını söyledi. Kızıltuğ, "Manisa'nın alt yapısı bu dev yatırım karşılayacak en önemli şehirlerden biri" dedi.
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Manisa’da dev yatırım sevinci
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