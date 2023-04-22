Manisa’da üretilen güneş panelleri ABD pazarına açılıyor

"STRATEJİK SEKTÖR OLARAK GÖRÜLMELİ"

Güneş enerjisi yatırımlarına özellikle sanayicilerin yoğun ilgi gösterdiğini, en önemli girdi maliyeti olan enerji konusundaki yatırımları bir an önce yapmaktan kimsenin imtina etmediğini söyleyen Doğan, "Önceleri çatılardaydı ama geçen yıl yapılan mevzuat değişikliğiyle yatırımlar sahalara indi. Manisa Organize Sanayi Bölgesi de değerli markaların olduğu bir bölge. Burada çatı kurulumlarında 30 megavatın üzerine ulaşılmasına rağmen halen yetersiz" dedi.

Doğan, panel üreticilerinin iç talebin yanı sıra dünyayla rekabet için dış piyasada da aktif rol almaya çalıştığını dile getirdi.

Panel üretiminin stratejik bir sektör olarak ele alınması gerektiğini belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Bu işi savunma sanayi gibi görüp bilgi birikim ve tecrübemizi derinleştirmemiz gerekiyor. Yani hücre tesislerini kurmamız, ham madde ekosistemini oluşturmamız gerekiyor bu bölgede. Ancak ihracatta o zaman rekabetçi konuma geliriz. Şu durumda biz 2023 sonu ve 2024 yılı itibarıyla rekabetçi olduğumuz ABD pazarına üretimimizin yüzde 25'ini ihraç etme hedefi koyduk. Ancak bilgi olarak da derinleşirsek bu iş daha anlamlı olacak. Hepimiz inanıyoruz, biz önce iç talebi karşılayacağız ama ihracatı hepimiz hedeflemeliyiz. Gelecek yıl ihracat hedefimiz yaklaşık 80-90 milyon dolar."