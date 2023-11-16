Mapa İnşaat’ın Dubai projesine “inşaatta mükemmeliyet” ödülü

Mapa İnşaat'ın SLS Dubai Otel & Rezidans projesi, "En İyi Yüksek Bina" kategorisinde Yüksek Binalar ve Kentsel Habitat Konseyi (CTBUH) tarafından verilen "İnşaatta Mükemmellik Ödülü"ne layık görülerek büyük bir uluslararası başarıya imza attı.

300-399 metre yükseklikteki yapıları kapsayan kategoride ödül kazanan SLS Dubai Projesi, Mapa İnşaat tarafından 2020'de tamamlandı. 335.2 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek 101'inci binası konumunda olan SLS Projesi, 190,000 m²'lik bir alan üzerine kurulu ve 75 kattan oluşuyor.

Her yıl 20'yi aşkın kategoride verilen CTBUH ödülleri, yüksek binaların ve kentsel çevrenin ilerlemesine katkıda bulunan, sürdürülebilirliği en yüksek ve en etkili düzeyde gerçekleştiren projeleri onurlandırmayı amaçlayan son derece prestijli bir ödül programı.