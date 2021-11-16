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Haberler Ekonomi Haberleri MAPEG, 15 maden sahası için ihale düzenleyecek
Giriş Tarihi: 16.11.2021 09:48

MAPEG, 15 maden sahası için ihale düzenleyecek

AA
MAPEG, 15 maden sahası için ihale düzenleyecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG), 21-23 Aralık'ta 15 maden sahasını ihale edeceği bildirildi.

MAPEG'den yapılan açıklamada, madenlerin yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi gerektiği ifade edildi. Sadece ham madde ihraç ederek Türkiye madencilik sektörünün uluslararası seviyeye ulaşmasının mümkün olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ham maddeyi yarı mamule dönüştürerek ekonomik değerini yaklaşık 8 kat, tam mamule dönüştürerek yaklaşık 24 kat artırabilmek imkanı bulunmaktadır. Bu potansiyeli hayata geçirmek amacıyla, Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında, devletin hüküm ve tasarrufu altında olan madenlerin yüksek katma değer sağlayacak şekilde, çevreye duyarlı bir şekilde ekonomiye kazandırma amacıyla tesis şartlı ihaleleri yapılmaktadır."

Açıklamada, uç ürün üretecek tesis şartlı ihalelerin 2018'den beri düzenlendiği hatırlatılarak "2021'de 15 adet sahanın ihalesi gerçekleştirilmesi yönünde ilana çıkılmıştır. 15 adet sahanın ihalesi 21-23 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecektir." bilgisi paylaşıldı.

Bu sahaların ihalesiyle kurşun, çinko, bakır, demir, molibden gibi metalik madenlerin yanı sıra feldspat, perlit, bentonit gibi endüstriyel madenlerden de uç ürün elde edilmesi amaçlanıyor. Tesis şartlı ihalelerle cari açığın azaltılmasının yanı sıra istihdama da olumlu katkı sağlanması hedefleniyor.

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MAPEG, 15 maden sahası için ihale düzenleyecek
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