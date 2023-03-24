Maraşlı esnaf kararlı: Yeniden ayağa kalkacağız





SAFA BAĞLI MANAV

20 yıllık dükkânımız depremde yıkıldı. Bir hafta önce burada tezgah açtık. Babamın yanında çalışıyordum. İşler fena değil. İnsanların ihtiyaçlarını bir yerden karşılamaları gerekiyor.



TRABZON CADDESİ YAŞAMAYA KARARLI

Şehirde ticaretin kalbinin attığı Trabzon Caddesi'nde büyük bir yıkım söz konusu. Bir zamanlar iğne atsan yere düşmeyecek durumda olan caddede ürpertici bir yıkım hakim. Şehre gelen insanların yüzde 80'inin mutlaka uğrayıp dondurma ve tatlı yediği Yaşar Pastanesi ve yerel lezzetlerin vazgeçilmez adresi Küçük Ev Lokantası'nda henüz kapılar açılmamış. Caddenin önemli esnaflarından biri olan Lider Spor'un yıkılan dükkânının yerine kurduğu çadırın üstüne yazdığı "Trabzon Caddesi yaşıyor" notu ise esnafın kararlılığını gözler önüne seriyor. Yılların baloncusu Mustafa Koca, enkazlar arasında sattığı balonlarla hem 7 kişilik ailesini geçindiriyor hem de çocukları mutlu ediyor. Koca, "Günde 10 ila 20 arası balon satıyorum. Buna da şükür..." diyor