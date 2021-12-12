Mardin’de petrol keşfi coşkusu! ’İnşallah ülkemize çok faydası olur’

Bölgede petrol keşfedilmesine çok sevindiğini anlatan Yenigün, "Köylülere destek, gençlere iş sahalarının açılmasını ümit ediyoruz. 10 yıldır buraya görevliler geliyor ve araştırıyor. Burada petrol olduğu biliniyor. Uzun süren çalışmalardan sonra bu yıl çıkmaya başladı. Çıktığını duyunca da sevindik. Burası verimli topraklar, daha fazla da çıkar. Bu petrollerin bulunmasını isteriz. Bu topraklarımızın hem üstü hem altı zengin. Bereketli topraklarımız var. İnşallah ülkemize çok faydası olur." diye konuştu.