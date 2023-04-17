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Giriş Tarihi: 17.4.2023 16:22 Son Güncelleme: 17.4.2023 16:37

Mardin’in yeni istihdam kapısı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde istihdama yönelik hayata geçirdiği tekstil fabrikalarına personel alımı devam ediyor. Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yeni istihdam kapıları açmak adına hayata geçirdiği Tekstil Atölyeleri Projesi kapsamında, 2. OSB, Derik, Dargeçit ve Mazıdağı ilçelerinde tekstil atölyelerine yapımına başladı.

Nezir GÜNEŞ Nezir GÜNEŞ
Mardin’in yeni istihdam kapısı

Derik ilçesinde tekstil atölyesi tamamlanırken 2.OSB ise 5 tekstil atölyesi yakın zamanda tamamlanacak. Dargeçit ve Mazıdağı ilçelerinde ise atölyelerin yapımı devam ediyor.

Proje kapsamında 2. OSB'de ki tekstil atölyelerinde çalıştırılmak üzere Mardin Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim Merkezi ve Mardin Tekstil Sanayicileri Derneği ortaklığında personel alımı başladı.

EĞİTİMLER ASGARİ ÜCRET İLE BAŞLAYACAK

Eğitimlerini Büyükşehir Belediyesi, istihdamı ise Tekstil Sanayicileri Derneğinin üye firmaları tarafından sağlanacak. Atölyelerde çalıştırılacak personeller öncelikle 6 aylık bir eğitime tabi tutulacak. Eğitime başlayan personeller, ilk günden itibaren asgari ücret ile başlayacak ve sigorta girişleri yapılacaktır. Eğitimler hem teorik hem de pratik olmak üzere iki aşamadan oluşmakta. Eğitimlerin sonunda başarılı olan personele, katılım sertifikası verilecek.

Bu sayede tekstil firmaları eğitim almış kalifiyeli elemanlar ile çalışabilecek ve işsiz gençler de istihdam edilmiş olacaktır. Meslek edindirme ve istihdam projesiyle Mardin'in sanayisi aynı zamanda gelişmiş olacaktır. MARMEK'te alınan kayıtlara şu ana kadar yaklaşık 140 kişi başvuruda bulundu.

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Mardin’in yeni istihdam kapısı
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