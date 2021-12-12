Market satışlarında gizli stok

İstanbul
'da bazı zincir marketler, fiyatı hızla yükselen ürünleri müşterilere sınırlı sayıda satmaya başladı. Gizli stokçuluk yaptığı belirtilen marketler, temel gıda ürünleri başta olmak üzere yağ, süt, un, şeker ve sigarada satışları sınırlandırdı. Örneğin farklı semtlerde bulunan bazı zincir marketlerde süt iki paketten fazla satılmıyor.
İKİ SÜTTEN FAZLASINI SATMAK YASAK
Gizli stokçuluk' yaptığı belirtilen marketler, temel gıda ürünleri başta olmak üzere yağ, süt, un, şeker ve sigarada satışları sınırlandırdı. Sütlerde sınırlandırma var mı? sorusu üzerine Şişli
'de bulunan bir market çalışanı, "Sütlerde 2'den fazla satış yapamıyoruz. Şu an sadece 2 süt alabilirsiniz. Yağ, şeker, süt gibi belli ürünlerde yasak var. Yasak olmasının sebebi şu an olan durumlar. Bu kararı bizim market yönetimimiz verdi" dedi. Yine aynı markette kasada bulunan bir diğer market çalışanı ise "Şu an en fazla 2 süt satın alabilirsiniz. Daha fazlasını kasadan geçemem. Sütler farklı markalardan olsa da 2'den fazla süt alamazsınız. Bu seferlik elinizde 3 sütü geçelim, ancak bir daha geçemem, yasak var" diye konuştu.
"STOK OLARAK BEKLETİYORUZ"
İki adet 5 kilograklık sıvı yağ almanın yasak olduğunu söyleyen Fatih
'te bulunan bir market çalışanı ise, "Yağ ve sigarada sınırlandırma var. Gerçi bugün itibarıyla sigaraya zam geldi, sınırlandırma kalktı. Mesela 5 kilogramlık yağdan 2 tane alamıyorsunuz. Amaç her müşteriye ürün satmak ve diğer müşterilere yok dememek" ifadelerini kullandı. Mecidiyeköy
'de bulunan başka bir market çalışanı ise, "Biz de en fazla 5 süt alabiliyorsunuz. Nedeni ise ürünleri stok olarak bekletiyoruz. Şu an bizim markette yağ, şeker, süt ve sigarada sınırlandırma var. Yöneticilerime 'neden böyle bir şey var?' diye sorduğumda sadece 'yasak' diyorlar" diye konuştu.
YOĞUN ŞİKAYETLER ALIYORUZ
TÜKETİCİ Koruma Derneği (TÜKONDER) Mali İşler Komisyon Başkanı Murat Bal, "Marketçilerin bu yaptığı açık stokçuluk olmasa da kapalı stokçuluk. Açık stokçulukta mallar depolara yığılır, fiyatların artması beklenir öyle satılırdı. Şimdiyse depolarda olan mallar zam gelene kadar raflarda sınırlı sayıda satılıyor. Buna da gizli stokçuluk diyoruz. Yaklaşık bir haftadır oldukça şikayet alıyoruz. Vatandaşların bu konuda kanunen yapabilecekleri çok şey var" dedi.