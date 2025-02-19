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Giriş Tarihi: 19.2.2025 10:08 Son Güncelleme: 19.2.2025 10:09

marketfiyati.org.tr internet sitesini 1,8 milyon kişi ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, market fiyatlarını şeffaf ve erişilebilir hale getirerek 50 bine yakın ürünün fiyat bilgisini halkın istifadesine sundukları "marketfiyati.org.tr" internet sitesini bir haftada 1 milyon 760 bin kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

AA
marketfiyati.org.tr internet sitesini 1,8 milyon kişi ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, market fiyatlarını şeffaf ve erişilebilir hale getirerek 50 bine yakın ürünün fiyat bilgisini halkın istifadesine sundukları "marketfiyati.org.tr" internet sitesine ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Market fiyatlarını şeffaf ve erişilebilir hale getirerek 50 bine yakın ürünün fiyat bilgisini halkın istifadesine sundukları internet sitesinin büyük ilgi gördüğünü belirten Kacır, "https://marketfiyati.org.tr bir haftada 1 milyon 760 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Vatandaşımıza katkı sunacak dijital uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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marketfiyati.org.tr internet sitesini 1,8 milyon kişi ziyaret etti
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