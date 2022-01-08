Marketlere ‘önce bindir sonra indir’ cezası verildi

FAHİŞ fiyatlar ve sahte indirimlerle mücadele tüm hızıyla sürerken, marketlerin fiyatlar üzerindeki oyunları da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Ticaret Bakanlığı
Reklam Kurulu, Carrefoursa
'nın uzun süredir 69.90 liraya sattığı 2 litrelik zeytinyağının fiyatının 104.50 liraya çıkmış gibi bir algı yarattığını ve ardından da indirim yapmış gibi reklam yaparak yine eski fiyattan satışına devam ettiği belirledi. Bu sebeple markete 114 bin 326 lira idari para cezası kesildi. Öte yandan 'Migros
koçbaşı nohut 1 kilogram' ürününün Facebook Migros Sanal Market
hesabında 7.50 lira, Migros Sanal Market uygulamasında ise aynı ürünün 10.75 liradan satışa sunulduğu tespit edildi. Kurul bu durumun tüketicileri yanıltıcı olduğunu değerlendirirken Migros'a anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verdi.