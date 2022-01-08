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Giriş Tarihi: 9.1.2022

Marketlere ‘önce bindir sonra indir’ cezası verildi

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Marketlere ‘önce bindir sonra indir’ cezası verildi
FAHİŞ fiyatlar ve sahte indirimlerle mücadele tüm hızıyla sürerken, marketlerin fiyatlar üzerindeki oyunları da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Carrefoursa'nın uzun süredir 69.90 liraya sattığı 2 litrelik zeytinyağının fiyatının 104.50 liraya çıkmış gibi bir algı yarattığını ve ardından da indirim yapmış gibi reklam yaparak yine eski fiyattan satışına devam ettiği belirledi. Bu sebeple markete 114 bin 326 lira idari para cezası kesildi. Öte yandan 'Migros koçbaşı nohut 1 kilogram' ürününün Facebook Migros Sanal Market hesabında 7.50 lira, Migros Sanal Market uygulamasında ise aynı ürünün 10.75 liradan satışa sunulduğu tespit edildi. Kurul bu durumun tüketicileri yanıltıcı olduğunu değerlendirirken Migros'a anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verdi.
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Marketlere ‘önce bindir sonra indir’ cezası verildi
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