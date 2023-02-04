Aydın-Denizli arasında 2 saati bulan ulaşım süresini 70 dakikaya düşüren Aydın-Denizli Otoyolu'nda 95 köprü, 21 kavşak, ve 19 viyadük yer alacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, resmi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Hayat Ulaşınca Başlar hasgtagı ile "Aydın-Denizli Otoyolu ile; Marmara, Ege ve Akdeniz birbirine bağlanıyor!" ifadesini kullanarak güzergah hakkında bilgiler verdi.