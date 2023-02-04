Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Marmara, Ege ve Akdeniz birbirine bağlanıyor!
Giriş Tarihi: 4.2.2023 11:43 Son Güncelleme: 4.2.2023 11:49

Marmara, Ege ve Akdeniz birbirine bağlanıyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, resmi sosyal medya hesabında, Kapıkule’den Akdeniz’e kesintisiz otoyol ağının tesis edecek Aydın-Denizli Otoyolu projesi ile ilgili detayları paylaştı.

Marmara, Ege ve Akdeniz birbirine bağlanıyor!

Aydın-Denizli arasında 2 saati bulan ulaşım süresini 70 dakikaya düşüren Aydın-Denizli Otoyolu'nda 95 köprü, 21 kavşak, ve 19 viyadük yer alacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, resmi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Hayat Ulaşınca Başlar hasgtagı ile "Aydın-Denizli Otoyolu ile; Marmara, Ege ve Akdeniz birbirine bağlanıyor!" ifadesini kullanarak güzergah hakkında bilgiler verdi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Marmara, Ege ve Akdeniz birbirine bağlanıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA