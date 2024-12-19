Marmarabirlik’in hedefi bu yıl için 66 bin ton alım

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 66 bin ton hedefine rahatlıkla ulaşacaklarına inandıklarını açıklayarak Birliğin Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa "Şu ana kadar 49 bin ton civarında ürün alımı gerçekleştirdik. Marmarabirlik 60 bin ton hedefine çok rahat bir şekilde ulaşacak. 6 bin ton ilave yapmıştık, ona da ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

49 BİN TON ÜRÜN ALIMI GERÇEKLEŞTİRDİK

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 2024-2025 kampanya döneminde 49 bin ton ürün aldıklarını, 66 bin ton hedefine rahatlıkla ulaşacaklarına inandıklarını söyledi. Asa, ortaklara ödemelerin 15 günlük periyotlarda sürdürüldüğünü, yarın da ödeme yapacaklarını ifade etti.

Marmarabirlik'in bu hasat döneminde 60 bin ton ürün alımı belirlediğini belirten Asa, "Şu ana kadar 49 bin ton civarında ürün alımı gerçekleştirdik. Marmarabirlik 60 bin ton hedefine çok rahat bir şekilde ulaşacak. 6 bin ton ilave yapmıştık, ona da ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.

Asa, rekoltenin geçen sezona göre 3 kat arttığı bu dönemde 66 bin ton ürün almalarının üreticiye çok büyük bir destek, ayrıca piyasaları regüle etmek anlamına geldiğini vurguladı.

Birliğin bölgesindeki üreticilerden 280 bin ton rekolte beyanı geldiğini aktaran Asa, Marmarabirlik'in toplam depolama kapasitesinin 85 bin ton olduğu bilgisini verdi.

ZARAR ETME LÜKSÜMÜZ YOK

Beyan edilenin tamamını almalarının imkansız olduğunu dile getiren Asa, "Fiziki koşullar, mali koşullar ve satış pazarlama koşullarının planlı olması gerekir. Geçmişte olduğu gibi Marmarabirlik'in zarar etme lüksü yoktur. 2010 yılından bugüne kadar görev yapıyorum. Marmarabirlik, 2010'dan önceki yıllarda her yıl zarar ederdi. 2010'dan bugüne kadar 14 yıl boyunca Marmarabirlik, 1 lira zarar etmemiştir." değerlendirmesini yaptı.

Asa, üretimde devamlılık için mutlaka üreticinin kazanması gerektiğini anlattı.

Zeytinyağının fiyatıyla ilgili tartışmalara değinen Asa, şöyle devam etti:

"Üretim maliyetleri 200 lira civarında olduğu için dolayısıyla üreticilerin dökme zeytinyağını 200 liranın üzerinde satması gerekir ki para kazansınlar ve bir sonraki yıl ürünü ekebilsin ve aynı zamanda geçimini sağlasın. Bazı bölgelerde fırsatçılık yapıldığını duyuyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde Tariş'in de fiyat açıklamasıyla piyasalara hareketlilik geleceğini açık şekilde ifade edebilirim. İlk fiyat açıkladığımızda 25 lira olan yağlık zeytinin fiyatını biz 45 lira olarak açıkladık. Uzun süreli kuraklıktan kaynaklı üreticinin sofralık zeytini yağlık zeytin oldu ve bu anlamda da üreticimize 20 lira civarında bir destek olmaya çalıştık. Bütün amacımız buydu. İnşallah üreticimizin bunu iyi değerlendirdiğini düşünüyorum. Zeytinyağı konusunda üreticilerimiz panik yapmasın. 5-6 ay sonra zeytinyağı fiyatlarının normal seyrine geleceğini düşünüyorum. Bu konuyla ilgili de üreticilerimizin elindeki mevcut zeytinyağına ve zeytine sahip çıkmasını diliyorum."

380 BARKOTLU ÜRÜNÜMÜZ VAR

Hidamet Asa, birliğin 2010 yılında 18 ülkeye toplam 3 bin 500 ton seviyesinde dış satım yaptığını belirtti. İhracat kapasitelerinin 9 bin tona çıktığı bilgisini veren Asa, şöyle konuştu:

"Marmarabirlik'in 2024 ihracatı yüzde 3 seviyesinde arttı. Türkiye'nin zeytinin kilogram ihracatı ortalama 2,5 dolar seviyesindeyken Marmarabirlik'in ihracatı 4,91 dolar olarak gerçekleşti. Marmarabirlik kendini çok geliştirdi ve uluslararası marka haline geldi. Özellikle inovatif ürünlerle pazarımızı geliştirdik. 2010 yılında 180 barkodlu ürünümüz varken bugün itibariyle 380 ürünümüz var. Ürün çeşitliliğinin artmış olması bizim için gerçekten çok önemli. Toplam satışlarımızın içinde ihracat payımız yüzde 25. Hedefimiz inşallah bunu yüzde 40'lara çıkarmak."